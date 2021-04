Michael van Gerwen is maandag matig begonnen aan de Premier League of Darts. De Brabander kwam in zijn openingspartij niet verder dan een moeizaam gelijkspel tegen debutant Dimitri Van den Bergh: 6-6. Titelverdediger Glen Durrant verloor in de openingsronde.

De 31-jarige Van Gerwen wist nooit te overtuigen in zijn eerste Premier League-wedstrijd van het seizoen en moest tot drie keer toe een achterstand goedmaken tegen Van den Bergh, de nummer negen van de wereldranglijst.

De Belg kwam op een 1-2- en 2-3-voorsprong, maar telkens bracht Van Gerwen de stand in de eerstvolgende leg weer in evenwicht.

In de slotfase leek de Nederlander zelfs op een nederlaag af te koersen nadat Van den Bergh hem voor de derde keer had gebroken, maar in de beslissende en laatste leg pakte hij toch nog een punt. Hij gooide een finish van 101 uit.

Van Gerwen jaagt deze week op eerherstel bij de Premier League, de prestigieuze dartscompetitie die hij al vijf keer won. Op het afgelopen WK werd hij in de kwartfinales kansloos uitgeschakeld door Dave Chisnall en raakte hij na zeven jaar zijn nummer één-positie kwijt aan Gerwyn Price.

De regerend wereldkampioen ontbreekt juist in de Premier League. Zondag testte hij als enige deelnemer positief op het coronavirus en werd hij uitgesloten van deelname. Hij moet de komende tijd in isolatie verblijven.

Glenn Durrant moest een gevoelige nederlaag incasseren in de openingsronde van de Premier League. Glenn Durrant moest een gevoelige nederlaag incasseren in de openingsronde van de Premier League. Foto: ANP

Titelverdediger Durrant begint dramatisch

Eerder op de dag kreeg Durrant klop van Nathan Aspinall in een herhaling van de Premier League-finale van vorig jaar. Durrant won toen met 11-8, maar dit keer verloor hij afgetekend met 7-3 van zijn Engelse landgenoot. Hij leverde zijn eerste eigen leg in en kon die achterstand niet meer goedmaken.

De Sousa leek in de partij daarna af te stevenen op een verrassende zege op enkelvoudig wereldkampioen Cross, maar in de slotfase maakte de Engelsman een achterstand van drie legs goed en moesten beide spelers zich tevredenstellen met een punt: 6-6. De 47-jarige De Sousa speelde maandag voor het eerst in de Premier League.

Ook Clayton verraste bij zijn vuurdoop in de Premier League door enkelvoudig wereldkampioen Wright eveneens op een gelijkspel te houden: 6-6. Wright had een maximale score op zijn dubbels, maar zijn gemiddelde per drie pijlen was lager dan dat van Clayton (101 om 105) en dat brak hem op in de laatste en beslissende leg.

James Wade, de vervanger van de besmette Price, hield Gary Anderson ook knap op een punt. Wade leek zelfs lang op weg naar de zege, maar in de laatste en beslissende leg kwam de Schot alsnog langszij.

Deze week wordt tot en met vrijdag elke dag een speelronde afgewerkt in de Premier League. Van 19 tot en met 22 april staan nog eens vier speelronden op het programma. Het tweede deel van de Premier League bestaat uit zeven speeldagen, gevolgd door de play-offs met de top vier van de ranglijst.