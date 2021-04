Gerwyn Price heeft maandag vraagtekens gezet bij de positieve coronatest die hij daags voor de start van de Premier League of Darts aflegde in Milton Keynes. De regerend wereldkampioen zinspeelt op een valspositieve test.

Op een filmpje op zijn Instagram Stories laat Price drie testresultaten van een sneltest zien. "Allemaal negatief", zegt hij met een frons. Niet veel later verwijderde hij het filmpje van Instagram en kwam hij met een nieuwe reactie.

"Mensen wensen me beterschap, maar doe dat alsjeblieft niet. Er is niks mis met me", schreef de Welshman, die in een nieuw filmpje zei geen symptomen te hebben. "Maar ik moet doen wat ik moet doen en thuisblijven. Ik zal sterker terugkeren. Ik wens alle deelnemers in de Premier League veel succes."

De 36-jarige Price testte zondag bij bij aankomst in Milton Keynes positief op COVID-19 en keerde daarop direct huiswaarts om in isolatie te gaan. Hij mocht ook niet meer deelnemen aan de Premier League. Daarin wordt hij vervangen door James Wade, de nummer vier op de PDC Order of Merit.

Alle spelers en officials werden zondag daags voor de start van de Premier League getest op het coronavirus. Alleen Price bleek besmet te zijn. De rest testte negatief.

Michael van Gerwen is de enige Nederlandse deelnemer. De Brabander neemt het maandag in de openingsronde op tegen de Belg Dimitri Van den Bergh. Voor Gary Anderson wacht nu geen ontmoeting met Price, maar dus met Wade.