Michael van Gerwen begint maandagavond vol goede moed aan de jacht op zijn zesde eindzege in de Premier League. De Brabander, die niet in geweldige vorm verkeert, hoopt na de domper van vorig jaar revanche te kunnen nemen op het prestigieuze PDC-toernooi.

De 31-jarige Van Gerwen won de Premier League in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019, maar wist zich vorig jaar voor het eerst in zijn carrière niet voor de play-offs te plaatsen. Hij leed bovendien een recordaantal van zeven nederlagen.

"Vorig jaar was voor iedereen een apart jaar en ik speelde toen heel erg slecht", zegt Van Gerwen op de site van de PDC. "Nu is de situatie totaal anders. Ik denk dat ik er nu beter voor sta en ik kijk er echt naar uit om te beginnen. Ik weet hoe het is om de Premier League te winnen en dat wil ik graag nog eens doen."

Van Gerwen is gebaat bij succes, want de nummer twee van de wereld is niet zo dominant als in de laatste jaren. Zijn laatste titel op een televisietoernooi was in november 2020, toen hij de Players Championship Finals won.

'Als ik in vorm ben, is er niemand die mij kan verslaan'

Op het WK strandde 'Mighty Mike' in de kwartfinales en op het UK Open waren de halve finales het eindstation. Na het UK Open begin maart besloot Van Gerwen in de aanloop naar de Premier League een rustperiode in te lassen.

"Ik wil altijd op het hoogste niveau presteren, maar belangrijk is ondertussen om positief en gefocust te blijven. Op dit moment voel ik me goed. Iedereen weet dat als ik in vorm ben, niemand me zal verslaan. Dit toernooi komt voor mij op het perfecte moment om mijn ritme terug te krijgen", aldus Van Gerwen.

De vijfvoudig winnaar begint de Premier League maandagavond met een wedstrijd tegen de Belg Dimitri Van den Bergh. Deze week staat er tot en met vrijdag elke dag een speelronde op het programma in Milton Keynes.

Wereldkampioen Gerwyn Price ontbreekt. Hij heeft zich op het laatste moment terug moeten trekken na een positieve coronatest.