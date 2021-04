Gerwyn Price mag niet meedoen aan de Premier League Darts, die maandag van start gaat in Milton Keynes. De nummer één van de wereld testte zondag positief op het coronavirus.

De 36-jarige Price is direct huiswaarts gekeerd en moet de komende periode in quarantaine. De regerend wereldkampioen wordt in de Premier League vervangen door James Wade, de nummer vier op de PDC Order of Merit.

Alle spelers en officials werden zondag bij aankomst in Milton Keynes getest op het coronavirus. Alleen Price bleek besmet te zijn, de rest testte negatief. Michael van Gerwen is de enige Nederlander die meedoet aan de Premier League.

Price zou het maandagavond in de eerste speelronde opnemen tegen de Schot Gary Anderson, maar Wade neemt nu dus zijn plaats in. De 37-jarige Engelsman schreef de Premier League in 2009 op zijn naam.

Deze week wordt er tot en met vrijdag elke dag een speelronde afgewerkt in de Premier League. Van 19 tot en met 22 april staan nog eens vier speelronden op het programma. Het tweede deel van de Premier League bestaat uit zeven speeldagen, gevolgd door de play-offs met de top vier van de ranglijst

Glen Durrant verdedigt zijn titel in Milton Keynes, waar alle wedstrijden vooralsnog zonder publiek worden gespeeld. Van Gerwen won de Premier League in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019.