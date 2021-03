Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek gestart naar matchfixing in het darts. Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat meerdere Nederlandse profs op sociale media zijn benaderd om een wedstrijd te beïnvloeden.

De Darts Regulation Authority (DRA), de internationale toezichthouder, kreeg het afgelopen jaar tien meldingen van poging tot matchfixing. Zes daarvan kwamen uit Nederland. Volgens de DRA speelt het probleem zich ook met name af in Nederland.

De NOS sprak met meerdere profs die zijn benaderd zijn door matchfixers. Zo werd Niels Zonneveld in een WhatsApp-bericht gevraagd of hij een wedstrijd bewust wilde verliezen en Maik Kuivenhoven kreeg via Instagram het verzoek om minder vaak 180 te gooien dan zijn tegenstander.

De 22-jarige Zonneveld werd tijdens een van de thuistoernooien aan het begin van de coronapandemie benaderd door een matchfixer. "Hij begon ermee dat hij me wilde sponsoren. Dat klonk bij mij als een apart verhaal, dus ik vroeg om meer informatie", vertelt Zonneveld, die daarna de vraag kreeg of hij zijn wedstrijd bewust wilde verliezen.

Maik Kuivenhoven (in het blauwe shirt) werd door een matchfixer gevraagd om minder 180'ers te gooien dan zijn tegenstander. Maik Kuivenhoven (in het blauwe shirt) werd door een matchfixer gevraagd om minder 180'ers te gooien dan zijn tegenstander. Foto: Getty Images

'Kunnen tegen de fixers niks beginnen'

Ook Wesley Harms en een Nederlandse topdarter, die anoniem wil blijven, zouden in het verleden benaderd zijn om een wedstrijd te beïnvloeden. Niemand van de bovengenoemde Nederlandse darters heeft meegewerkt met matchfixers, die met één wedstrijd tienduizenden euro's kunnen verdienen.

Volgens voorzitter Nigel Mawer van de DRA is de geschetste situatie in Nederland het topje van de ijsberg. "Er zal een groot aantal spelers zijn die de benaderingen waarschijnlijk niet doorgeeft. Het enige dat wij ertegen kunnen doen, is spelers schorsen. Tegen de fixers kunnen we niets beginnen."

In oktober 2020 werd de Nederlandse darter Wessel Nijman nog voor vijf jaar geschorst vanwege matchfixing, omdat hij in mei een vriendschappelijke wedstrijd bewust verloor. "Ik hoop dat andere spelers hebben geleerd van mijn fout als ze in een vergelijkbare situatie komen", zei de twintigjarige Nijman over zijn schorsing.