Raymond van Barneveld heeft ook op de slotdag van de tweede reeks Players Championships in Milton Keynes geen potten kunnen breken. De Hagenaar verloor vrijdag in de eerste ronde van Players Championship 8 van Ryan Searle (1-6). Kort na de wedstrijd werd Van Barneveld onwel.

Van Barneveld werd op de eerste twee Players Championships van deze week ook in de eerste ronde uitgeschakeld: dinsdag door Mervyn King en woensdag door Luke Humphries. Donderdag won 'Barney' wel zijn openingspartij tegen Matthew Edgar, maar in de tweede ronde was zijn plaaggeest Darius Labanauskas te sterk.

Tegen de 33-jarige Searle maakte Van Barneveld geen aanspraak op de overwinning. De vijfvoudig wereldkampioen verloor de eerste drie legs en deed daarna weliswaar wat terug, maar de sterk gooiende Searle liet de Hagenaar niet meer in de buurt komen.

Later op vrijdag werd bekend dat de 53-jarige Van Barneveld onwel was geworden na zijn partij tegen Searle. Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met hem.

Van Barneveld veroverde in februari op Q-school een Tour-kaart van de PDC en keerde zodoende terug als professioneel darter. Hij gaf zijn comeback extra glans door eind februari in Bolton Players Championship 3 te winnen, maar dat succes kon hij tot dusver geen vervolg geven.

Mansell gooit negendarter, maar verliest wel

Overigens was Van Barneveld niet de enige Nederlander die niet ver kwam op Players Championship 8. Ook onder anderen Vincent van der Voort, Jermaine Wattimena, Berry van Peer, Ron Meulenkamp, Jeffrey de Zwaan en Martijn Kleermaker strandden in de eerste ronde.

Mickey Mansell kleurde de achtste editie door in zijn eersterondepartij tegen Jamie Hughes een negendarter te gooien. De 47-jarige Noord-Ier verloor ondanks zijn perfect leg wel met 6-5 van Hughes.

Dit was voorlopig de laatste reeks Players Championships. Tussen 5 en 9 april en van 19 tot en met 22 april worden in Milton Keynes de eerste negen speelrondes van de Premier League Darts afgewerkt. Michael van Gerwen is de enige Nederlander die meedoet aan het prestigieuze toernooi.