Raymond van Barneveld is donderdag bij het derde Players Championship van deze week gestrand in de tweede ronde. De 53-jarige Hagenaar boekte weliswaar zijn eerste zege van deze week, maar verloor vervolgens van zijn plaaggeest Darius Labanauskas.

Voor Van Barneveld was zowel dinsdag als woensdag de eerste ronde het eindstation. Hij trof het beide keren niet met de loting en verloor van achtereenvolgens Mervyn King en Luke Humphries.

Zijn derde optreden deze week in de Marshall Arena in Milton Keynes begon beter. In de eerste ronde was 'Barney' met 6-3 te sterk voor Matthew Edgar. Een ronde later moest hij diep buigen voor Labanauskas: 1-6.

Het is niet voor het eerst dat Van Barneveld zich verslikt in Labanauskas. Op het WK van 2019 ging hij in de eerste ronde verrassend onderuit tegen de Litouwer. Vorige maand nam hij op weg naar de toernooizege bij Players Championship 3 enigszins revanche door in de achtste finales met 6-1 te winnen, maar donderdag waren de rollen dus weer omgekeerd.

Vincent van der Voort bereikte als enige Nederlander de achtste finales. Daarin verloor hij met 6-4 van Jason Heaver. Jermaine Wattimena, Maik Kuivenhoven en Danny Noppert bleven steken in de derde ronde.

Michael van Gerwen doet niet mee aan de tweede serie Players Championships van het seizoen. Hij geeft de voorkeur aan een rustperiode in de aanloop naar de start van de Premier League.