Raymond van Barneveld beleeft vooralsnog weinig plezier aan de tweede reeks Players Championships in Milton Keynes. De vijfvoudig wereldkampioen verloor woensdag ook op Players Championship 6 in de eerste ronde, ditmaal van Luke Humphries.

'Barney' leek juist op weg naar zijn eerste zege deze week. Hij verloor de openingsleg, maar kwam daarna op een comfortabele 4-1-voorsprong. Die marge verspeelde hij door de daaropvolgende vijf legs in te leveren. Met 82,7 punten kon Van Barneveld ook niet tevreden zijn over zijn gemiddelde.

De 53-jarige Hagenaar ging dinsdag bij Players Championship 5 ook al onderuit in de eerste ronde (4-6 tegen Mervyn King). Hij treft het tot dusver niet met de loting, want King stond begin dit jaar in de finale van The Masters en Humphries vorige week in de eindstrijd van het UK Open.

Van Barneveld maakte vorige maand zijn rentree als professioneel darter, nadat hij op Q-School een Tour-kaart van de PDC veroverde. Hij stuntte met de winst van Players Championship 3, maar strandde op zijn eerste major sinds zijn rentree, het UK Open, meteen in de tweede ronde.

Donderdag en vrijdag staan de laatste twee van in totaal vier Players Championships op het programma. Hierna worden tussen 5 en 9 april en 19 tot en met 22 april de eerste negen speelrondes van de Premier League Darts afgewerkt in eveneens Milton Keynes.

Michael van Gerwen heeft zich afgemeld voor deze Players Championships. De drievoudig wereldkampioen kiest voor een rustperiode voorafgaand aan de Premier League. Hij toonde na een moeizame seizoensstart op het UK Open herstel met een halvefinaleplaats, waarin hij kansloos was tegen Humphries.