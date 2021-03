Michael van Gerwen erkent dat hij zondagavond in de halve finales van het UK Open weinig had in te brengen tegen Luke Humphries (5-11). De Brabander is onder de indruk van het niveau dat de Engelsman liet zien in Milton Keynes.

"Ik denk dat ik tegenover iemand stond die misschien een van de beste wedstrijden uit zijn carrière speelde", zei de 31-jarige Van Gerwen tegen RTL 7. "Hij was ook nog eens fantastisch effectief. Normaal krijg je dat soort finishen niet om je oren, dus petje af voor Humphries."

Met een gemiddelde van 106 per drie pijlen deed Van Gerwen het zelf ook prima, maar de nummer twee van de wereld was een stuk minder effectief op de dubbels. De 26-jarige Humphries plaatste bovendien meerdere finishes boven de 100.

"Als dat gebeurt, moet je zelf hard blijven werken, maar het zat niet altijd even mee. Daardoor werd het een klotewedstrijd. Ik eis meer van mezelf en dat probeer ik ook te laten zien, maar dat is niet altijd even makkelijk", baalde Van Gerwen.

'Ze hebben er een abonnement op om tegen mij goed te gooien'

'Mighty Mike' hoopte op het UK Open juist weer eens de finale van een groot toernooi te bereiken. Op het WK werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld en bij The Masters was de tweede ronde het eindstation. Om zijn verlies op het UK Open nog iets erger te maken, verloor Humphries in de finale kansloos van James Wade (5-11).

"Ze hebben er een abonnement op om tegen mij goed te gooien en het in de finale af te laten weten", benadrukte Van Gerwen, die sarcastisch reageerde toen hem werd gevraagd of hij vanwege zijn mindere vorm tevreden is met zijn halvefinaleplek in Milton Keynes.

"Natuurlijk, fantastisch. Een halve finale is echt geweldig", zei de Nederlander, om vervolgens een serieus antwoord te geven. "Ik wil gewoon winnen en niks anders. Ik heb leuke dingen laten zien dit toernooi, maar dat telt niet. Ik moet nog harder trainen en dominanter worden. Er is een stijgende lijn, maar ik ben er nog lang niet."