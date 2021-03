Michael van Gerwen is zondag in de halve finales uitgeschakeld op het UK Open in Milton Keynes. De titelverdediger werd overklast door een superieure Luke Humphries (5-11), die vervolgens in de finale met 5-11 onderuitging tegen James Wade.

Van Gerwen kon zichzelf eigenlijk niets verwijten. Hij gooide een geweldig gemiddelde van 106,2 punten, maar dat was nog niet voldoende tegen Humphries (107,41), die pas één keer eerder in zijn carrière in een kwartfinale stond op een major, maar dit weekend zijn doorbraak lijkt te beleven.

De Brabander kwam meteen op een 0-4-achterstand te staan doordat Humphries drie keer een finish boven de 100 bewerkstelligde. Hij kreeg daarin zelf geen enkele pijl op de dubbel, maar liet daarna zelf ook zijn klasse zien met twee finishes boven de 100 waarmee hij de achterstand terugbracht tot 2-4.

Humphries raakte echter niet in paniek en bleef zowel scorend als finishend grandioos, waardoor hij uit kon lopen naar een 7-2-voorsprong. Vervolgens gingen er een aantal legs met de darts mee, waarna Humphries de vijftiende en zestiende leg naar zich toe trok en zijn eerste zege op Van Gerwen ooit veiligstelde.

Later op de avond haalde Humphries in de finale bij lange na niet het niveau van tegen Van Gerwen. Wade, die in de halve finales met 11-6 te sterk was voor de regerend wereldkampioen en nummer één van de wereld Gerwyn Price, veroverde daardoor na 2008 en 2011 relatief eenvoudig zijn derde titel op het UK Open.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Michael van Gerwen verloor van Luke Humphries.

Van Gerwen kan terugkijken op goed toernooi

Van Gerwen greep naast zijn vierde titel op het UK Open - hij was in 2015, 2016 en vorig jaar de beste, maar kan desondanks terugkijken op een goed toernooi. Hij won van achtereenvolgens Scott Mitchell (10-8), Mensur Suljovic (10-4), José de Sousa en Krzysztof Ratajski (10-7).

De nummer twee van de wereld, die donderdag pas zijn nieuwe pijlen zag binnenkomen, kon ook wel een succesje gebruiken, want hij begon matig aan dit jaar. Hij strandde op The Masters meteen in de tweede ronde en moest op de eerste vier Players Championships genoegen nemen met één halvefinaleplaats.

Van Gerwen bereikte als enige Nederlander de kwartfinales op deze UK Open. Martijn Kleermaker haalde nog wel knap de zesde ronde. Onder anderen Dirk van Duijvenbode (vijfde ronde) en Raymond van Barneveld (tweede ronde) vlogen er in een relatief vroeg stadium uit.

Het UK Open, de 'FA Cup van het darts', vindt normaliter plaats in Minehead, maar werd vanwege de coronamaatregelen dit jaar achter gesloten deuren in Milton Keynes afgewerkt. Daar staan van 16 tot en met 19 maart ook weer vier opeenvolgende Players Championships op het programma.