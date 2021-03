Michael van Gerwen heeft zich zondag geplaatst voor de halve finales van het UK Open in Milton Keynes. De titelverdediger knokte zich in de kwartfinales na een slecht begin overtuigend langs Krzysztof Ratajski (10-7).

Van Gerwen kwam er aanvankelijk niet aan te pas tegen Ratajski. Hij werd meteen op een 0-2-achterstand gezet, maar had daarna het geluk dat Ratajski verzuimde verder uit te lopen. Bij de eerste break was het slechts 2-3, ondanks dat Ratajski qua gemiddelde liefst 21 punten hoger scoorde dan Van Gerwen (108 om 87).

Ook in het tweede gedeelte was Ratajski de betere speler, maar werd het verschil opnieuw niet uitgedrukt in de stand (5-5). Van Gerwen nam vanaf dat moment het initiatief over. Hij pakte na de 5-6 mede dankzij geweldig finishend werk vier legs op rij en maakte het bij 9-7 af met een break met fraaie 126-finish.

Van Gerwen is op jacht naar zijn vierde titel op het UK Open - hij was in 2015, 2016 en vorig jaar de beste - en zijn eerste van dit jaar. Hij werd op The Masters meteen uitgeschakeld in de tweede ronde en moest op de eerste vier Players Championships genoegen nemen met één halvefinaleplaats.

Het UK Open, de 'FA Cup van het darts', vindt normaliter plaats in Minehead, maar wordt vanwege de coronamaatregelen dit jaar achter gesloten deuren in Milton Keynes afgewerkt. Zondag worden de kwartfinales, halve finales en finale afgewerkt. Vanaf de vierde ronde is er na afloop van elke ronde een open loting.