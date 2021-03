Michael van Gerwen heeft zich zaterdag als enige Nederlander geplaatst voor de kwartfinales van het UK Open in Milton Keynes. De titelverdediger won in de zesde ronde na een spannende strijd met 10-9 van José de Sousa.

Van Gerwen maakte het zichzelf onnodig moeilijk tegen De Sousa, de winnaar van de Grand Slam of Darts. Hij miste bij een 4-2-voorsprong acht pijlen op de dubbel om uit te lopen naar 5-2, waardoor De Sousa terug kon komen tot 4-4 en hij verspeelde even later ook een 8-5-voorsprong (8-8).

De Brabander had het geluk dat hij de oneven legs mocht beginnen, waardoor De Sousa een break moest forceren. Hij kwam niet in de problemen in de zeventiende en beslissende leg en bond na Scott Mitchell (10-8) en Mensur Suljovic (10-4) ook De Sousa aan de zegekar.

Van Gerwen is op jacht naar zijn vierde titel op het UK Open - hij was in 2015, 2016 en vorig jaar de beste - en zijn eerste van dit jaar. Hij werd op The Masters meteen uitgeschakeld in de tweede ronde en moest op de eerste vier Players Championships genoegen nemen met één halvefinaleplaats.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Michael van Gerwen won van José de Sousa.

Kleermaker strandt in zesde ronde

De enige andere Nederlander in de zesde ronde, Martijn Kleermaker werd uitgeschakeld. De Gelderlander verloor met 4-10 van Luke Humphries. Hij maakte in eerste instantie nog wel een 0-3-achterstand ongedaan (3-3), maar pakte vervolgens alleen nog een leg bij 3-5.

Regerend wereldkampioen en nummer één van de wereld Gerwyn Price bereikte de kwartfinales door een 10-5-zege op Chris Dobey. Revelatie Alan Soutar, de bedwinger van Raymond van Barneveld in de tweede ronde, redde het niet tegen Dave Chisnall (8-10).

Van Gerwen neemt het zondagmiddag in de kwartfinales op tegen Krzysztof Ratajski, die in de zesde ronde imponeerde tegen Jonny Clayton (10-3). De andere kwartfinales zijn Price-Devon Petersen, Chisnall-Luke Humphries en Simon Whitlock-James Wade.

Het UK Open, de 'FA Cup van het darts', vindt normaliter plaats in Minehead, maar wordt vanwege de coronamaatregelen dit jaar achter gesloten deuren in Milton Keynes afgewerkt. Zondag worden de kwartfinales, halve finales en finale afgewerkt. Vanaf de vierde ronde is er na afloop van elke ronde een open loting.