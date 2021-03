Michael van Gerwen heeft zaterdag indruk gemaakt in de vijfde ronde van het UK Open in Milton Keynes. De titelverdediger won overtuigend van Mensur Suljovic (10-4). Dirk van Duijvenbode verloor in een spektakelstuk met ruime cijfers van een ontketende Jonny Clayton (3-10).

Van Gerwen leek aanvankelijk een zware kluif te gaan hebben aan Suljovic. Hij pakte nog wel de openingsleg, maar kwam daarna op een 1-3-achterstand te staan. Hij raakte echter niet in paniek en trok de daaropvolgende zes legs naar zich toe, waardoor hij een onoverbrugbaar gat sloeg (7-3).

De Brabander gunde Suljovic in het vervolg alleen nog de elfde leg en maakte het af met een fraaie 167-finish. Hij kwam uiteindelijk uit op een prima gemiddelde van 103,8 punten en herstelde zich daarmee van het wisselvallige optreden van vrijdag in de vierde ronde tegen Scott Mitchell (10-8).

Van Gerwen is op jacht naar zijn vierde titel op het UK Open - hij was in 2015, 2016 en vorig jaar de beste - en zijn eerste van dit jaar. Hij werd op The Masters meteen uitgeschakeld in de tweede ronde en moest op de eerste vier Players Championships genoegen nemen met één halvefinaleplaats.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Michael van Gerwen won van Mensur Suljovic.

Van Duijvenbode speelt sterke wedstrijd

Van Duijvenbode gooide bijna de hele partij een gemiddelde van boven de 100 punten, maar dat was nog niet genoeg om Clayton in de problemen te brengen. Hij kwam meteen op een 0-5-achterstand te staan en dat gat was te groot om het nog spannend te kunnen maken.

De Zuid-Hollander bracht de achterstand nog wel terug tot 3-6, maar vanaf dat moment kelderde zijn niveau en pakte Clayton de daaropvolgende vier legs. Die noteerde in de laatste twee legs en voor de derde keer in de wedstrijd een gemiddelde van 136 punten en kwam uiteindelijk uit op 108,4 punten.

Van Duijvenbode stuntte vrijdag in de vierde ronde na een thriller nog wel tegen Gary Anderson (10-9), maar kon tegen de in bloedvorm verkerende Clayton niet voor een nieuwe verrassing zorgen. De Welshman won dit jaar al The Masters en Players Championship 4.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Dirk van Duijvenbode verloor van Jonny Clayton.

Kleermaker wel naar zesde ronde

Naast Van Gerwen is Martijn Kleermaker de enige andere Nederlander in de zesde ronde. De Gelderlander boekte een knappe 10-6-zege op Callan Rydz, de winnaar van Players Championship 2. Ron Meulenkamp ging met 7-10 onderuit tegen Alan Soutar, de bedwinger van Raymond van Barneveld in de tweede ronde, en Danny Noppert met 8-10 tegen Dave Chsinall.

Van Gerwen neemt het zaterdagavond in de zesde ronde op tegen Jose de Sousa, die in de vijfde ronde met 10-9 te sterk was voor Michael Smith. Kleermaker, die nog nooit tot de zesde ronde reikte op het UK Open, stuit dan op Luke Humphries, die met 10-7 afrekende met Ryan Searle.

Regerend wereldkampioen en nummer één van de wereld Gerwyn Price plaatste zich ook voor de zesde ronde door een 10-3-overwinning op Ricky Evans. Grote namen als Rob Cross redde het niet tegen James Wade (8-10) en datzelfde gold voor Daryl Gurney tegen Gabriel Clemens (7-10).

Het UK Open, de 'FA Cup van het darts', vindt normaliter plaats in Minehead, maar wordt vanwege de coronamaatregelen dit jaar achter gesloten deuren in Milton Keynes afgewerkt. Zondag worden de kwartfinales, halve finales en finale afgewerkt. Vanaf de vierde ronde is er na afloop van elke ronde een open loting.