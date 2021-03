Michael van Gerwen erkent dat hij vrijdagavond niet naar behoren speelde in zijn eerste partij op het UK Open. De titelverdediger, die ternauwernood met 10-8 van Scott Mitchell won, ziet de late levering van zijn nieuwe pijlen als een van de oorzaken.

"De pijlen waarmee ik speelde, kreeg ik donderdag om 17.00 uur pas", vertelde Van Gerwen op zijn persconferentie na de wedstrijd in Milton Keynes. "Daardoor had ik niet eens 24 uur om ermee te oefenen. Maar goed, het gaat niet alleen om de pijlen, het moet ook in je hoofd goed zitten. Ik moet hard blijven werken."

De darts van Van Gerwen zijn al langer onderwerp van discussie. De nummer twee van de wereld stapte vorig jaar over van pijlenfabrikant, maar kreeg na mindere prestaties toestemming om weer zijn oude darts te gebruiken.

Die brengen hem ook niet het gewenste resultaat en dus speelt hij op het UK Open - net als afgelopen week op twee Players Championships - weer met pijlen van zijn nieuwe fabrikant. "Het is gewoon moeilijk. Ik won zo veel toernooien met mijn oude darts", verklaarde Van Gerwen zijn hunkering naar 'het oude'.

"Maar als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat het met die set ook niet zo geweldig gaat. De grip wordt steeds minder. Er is nog veel werk te doen, maar de nieuwe fabrikant waarmee ik werk is fenomenaal."

'Iedereen weet dat ik de beste ben, zelfs de bookmakers'

Van Gerwen hoopt zich op het UK Open juist weer te laten zien na een mindere periode. De Brabander strandde in de kwartfinales van het WK, verloor zijn nummer één-positie aan wereldkampioen Gerwyn Price en strandde al in de tweede ronde van The Masters.

"Ik heb weer iets om voor te vechten, en dat is iets goeds. Het vertrouwen is er nog steeds en er zit meer in de tank", zegt Van Gerwen, die nog maar eens een keer uitsprak dat hij zichzelf veel beter vindt dan bijvoorbeeld Price en Peter Wright.

"Dat staat wat mij betreft niet eens ter discussie. Zelfs de bookmakers weten het, anders was ik niet de favoriet voor dit toernooi. Ik heb het WK en The Masters niet gewonnen en toch sta ik onder druk. Dat is best apart, maar dat betekent ook dat de mensen nog veel geloof in mij hebben. Dat heb ik zelf ook."

Drievoudig UK Open-winnaar Van Gerwen wacht zaterdagavond een krachtmeting met Mensur Suljovic. Het PDC-toernooi, dat dit jaar vanwege de coronacrisis in Milton Keynes wordt gehouden, duurt nog tot en met zondag.