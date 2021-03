Michael van Gerwen heeft zich vrijdag met moeite geplaatst voor de vijfde ronde van het UK Open in Milton Keynes. De titelverdediger won in de vierde ronde nipt van Scott Mitchell (10-8). Dirk van Duijvenbode stuntte na een thriller tegen Gary Anderson (10-9).

Van Gerwen speelde een zeer wisselvallige partij tegen Mitchell, de wereldkampioen bij de BDO in 2015. Hij begon stroef, met een 0-2- en 2-3-achterstand tot gevolg, maar kende daarna een sterke fase en nam een comfortabele 6-3-voorsprong.

Daarmee leek Van Gerwen een onoverbrugbaar gat te hebben geslagen, maar hij gooide opeens vier legs op rij een gemiddelde van in de 70 of 80 punten, waardoor Mitchell terug kon komen tot 6-6 en hij zelfs op een 6-7- en 7-8-achterstand kwam te staan. Hij was op tijd bij de les en pakte de daaropvolgende drie legs.

Van Gerwen is op jacht naar zijn vierde titel op het UK Open - hij was in 2015, 2016 en vorig jaar de beste - en zijn eerste van dit jaar. Hij werd op The Masters meteen uitgeschakeld in de tweede ronde en moest op de eerste vier Players Championships genoegen nemen met één halvefinaleplaats.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Michael van Gerwen won van Scott Mitchell.

Van Duijvenbode toont veerkracht tegen Anderson

Van Duijvenbode maakte er in een herhaling van de kwartfinale op het afgelopen WK, toen Anderson zegevierde, een spektakelstuk van. Het zag er slecht uit doordat hij op een 2-5-achterstand werd gezet, maar met slechts 37 pijlen trok hij de stand gelijk (5-5) en daarna ging hij zelfs met 7-5 aan de leiding.

Anderson gaf zich niet gewonnen en bracht de stand weer in evenwicht (7-7). Van Duijvenbode moest daardoor opnieuw breken. Dat gebeurde uiteindelijk in de beslissende negentiende leg dankzij beginnende scores van 140 en 135. Anderson miste daarin eerst nog wel een matchdart op de bull.

Van Gerwen en Van Duijvenbode hoefden pas in de vierde ronde in te stromen vanwege hun plek in de top 32 op de wereldranglijst. Van Gerwen neemt het zaterdag in de vijfde ronde op tegen Mensur Suljovic en Van Duijvenbode stuit dan op Jonny Clayton.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Dirk van Duijvenbode won van Gary Anderson.

Nog drie Nederlanders in vijfde ronde

Met Danny Noppert (10-6 tegen Glen Durrant) Martijn Kleermaker (10-8 tegen Jamie Hughes) en Ron Meulenkamp (10-6 tegen Steve Lennon) bereikten nog twee Nederlanders de vijfde ronde. Jeffrey de Zwaan (5-10 tegen Devon Petersen), Vincent van der Voort (6-10 tegen Max Hopp) en Jermaine Wattimena (6-10 tegen Callan Rydz) strandden in de vierde ronde.

Gerwyn Price drong ook door tot de vijfde ronde. De regerend wereldkampioen en nummer één van de wereld versloeg in de vierde ronde Peter Hudson (10-5). Van de top tien-spelers liggen naast Anderson ook Peter Wright (5-10 tegen Dave Chisnall), Dimitri Van den Bergh (5-10 tegen Luke Woodhouse) en Nathan Aspinall (5-10 tegen Krzysztof Ratajski) er al uit.

Raymond van Barneveld beleefde eerder op vrijdag een teleurstellende rentree op een televisietoernooi. De vijfvoudig wereldkampioen, die vorige maand een Tour-kaart van de PDC veroverde en vorige week voor een sensatie zorgde met de winst van Players Championship 3, verloor direct in de tweede ronde van Alan Soutar (3-6).

Het UK Open, de 'FA Cup van het darts', vindt normaliter plaats in Minehead, maar wordt vanwege de coronamaatregelen dit jaar achter gesloten deuren in Milton Keynes afgewerkt. Zaterdag staan de vijfde en zesde ronde op het programma en zondag de kwartfinales, halve finales en finale. Vanaf de vierde ronde is er na afloop van elke ronde een open loting.