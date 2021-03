Dirk van Duijvenbode heeft vrijdag voor een stunt gezorgd op het UK Open in Milton Keynes. De Zuid-Hollander won in de vierde ronde na een thriller met 10-9 van Gary Anderson.

Van Duijvenbode leek in een herhaling van de kwartfinale op het afgelopen WK, toen Anderson zegevierde, aanvankelijk zijn meerdere te moeten erkennen in Anderson. Hij kwam op een 5-2-achterstand te staan, maar met slechts 37 pijlen bracht hij de stand in evenwicht (5-5) en daarna ging hij zelfs met 7-5 aan de leiding.

Anderson gaf zich echter niet gewonnen en trok de stand gelijk (7-7). Van Duijvenbode moest daardoor opnieuw een break forceren. Het zag ernaar uit dat dat niet ging gebeuren, maar in de beslissende negentiende leg deed hij dat alsnog. Qua gemiddelde (101 om 93,7 punten per drie pijlen) had hij daar ook recht op.

Van Duijvenbode hoefde als top 32-speler op de wereldranglijst pas in te stromen in de vierde ronde. Titelverdediger Michael van Gerwen neemt het later op vrijdagavond op tegen Scott Mitchell.

Raymond van Barneveld beleefde eerder op vrijdag een teleurstellende rentree op een televisietoernooi. De vijfvoudig wereldkampioen, die vorige maand een Tour-kaart van de PDC veroverde, verloor in de tweede ronde meteen zijn eerste wedstrijd van Alan Soutar (3-6).

Het UK Open, de 'FA Cup van het darts', vindt normaliter plaats in Minehead, maar wordt vanwege de coronamaatregelen dit jaar achter gesloten deuren in Milton Keynes afgewerkt. Zaterdag staan de vijfde en zesde ronde op het programma en zondag de kwartfinales, halve finales en finale.