Raymond van Barneveld heeft een teleurstellende rentree beleefd op een televisietoernooi. De vijfvoudig wereldkampioen verloor op het UK Open in Milton Keynes meteen zijn eerste wedstrijd van Alan Soutar (3-6).

Van Barneveld liep eigenlijk de hele partij achter de feiten aan. Hij kwam mede dankzij een 152-finish nog wel terug van een 1-3-achterstand, maar de daaropvolgende drie legs moest hij aan zijn tegenstander laten. Met 87,5 punten per drie pijlen haalde hij geen goed niveau.

Het verlies tegen Soutar mag geen blamage worden genoemd. De Schot pakte vorige maand weliswaar net als Van Barneveld een Tour-kaart van de PDC, maar hij maakte vorige week op de eerste vier Players Championships indruk met zeges op onder anderen Peter Wright, Nathan Aspinall en Dave Chisnall.

Van Barneveld kende toen een uitstekende rentree als professioneel darter. Hij won mede door een 6-2-zege op Soutar Players Championship 3 en veroverde zo zijn eerste individuele titel bij de PDC sinds 2014. Op het UK Open, dat hij in 2006 en 2007 op zijn naam schreef, wist hij die lijn niet door te trekken.

Van Gerwen vrijdagavond in actie

Van Barneveld stroomde als nummer 84 van de wereld in de tweede ronde in op het UK Open. Titelverdediger Michael van Gerwen komt als top 32-speler vrijdagavond in de vierde ronde voor het eerst in actie. Tegen wie is nog onbekend, aangezien er vanaf de vierde ronde elke ronde een open loting is.

Er gebeurden in de eerste drie rondes een paar bijzondere dingen. Zo gooiden Jitse van der Wal en Sebastian Bialecki een negendarter en noteerde Lisa Ashton in de tweede ronde tegen Aaron Beeney (6-2-zege) met 100,2 punten het hoogste gemiddelde ooit van een vrouw op een televisietoernooi.

Het UK Open, de 'FA Cup van het darts', vindt normaliter plaats in Minehead, maar wordt vanwege de coronamaatregelen dit jaar achter gesloten deuren in Milton Keynes afgewerkt. Zaterdag staan de vijfde en zesde ronde op het programma en zondag de kwartfinales, halve finales en finale.