Titelverdediger Michael van Gerwen hoopt zich dit weekend op het UK Open in Milton Keynes te herpakken na een mindere periode. De Brabander weet dat zijn spel de laatste tijd niet goed genoeg is om op toernooien een rol van betekenis te kunnen spelen.

Van Gerwen werd in de kwartfinales van het WK op pijnlijke wijze uitgeschakeld door Dave Chisnall, en een maand later strandde hij op The Masters in de tweede ronde tegen Jonny Clayton. Op de vier Players Championships van deze week wist de voormalige nummer één van de wereld ook niet te overtuigen.

"Mijn spel ging met ups en downs en was niet stabiel genoeg", zegt de 31-jarige Van Gerwen vooruitblikkend op het UK Open op de site van de PDC over zijn vorm van de laatste week. "Ik gooide vaak een gemiddelde van net onder de 100. Als je ProTours wil winnen, kom je daar niet mee weg."

"Zo nu en dan kwam ik wel tot een gemiddelde van boven de 100, maar ik weet waar ik echt toe in staat kan zijn. Als je dan niet vaak genoeg je beste spel laat zien, dan zorgt dat alleen maar voor meer frustratie."

Michael van Gerwen hoopt zich snel op te richten na een mindere periode. Foto: ANP

Van Gerwen is nog op zoek naar de juiste pijlen

Het lijkt erop dat de resultaten deels te maken hebben met zijn pijlen. Van Gerwen stapte vorig jaar voor het eerst in zijn carrière over naar een andere fabrikant, maar na een aantal mindere resultaten kreeg hij toestemming om zijn oude darts weer te gebruiken. Op de Players Championships gooide hij twee dagen met nieuwe pijlen en twee dagen met zijn oude pijlen.

"In vier dagen gebruikte ik twee verschillende sets en dat heeft me waarschijnlijk ook niet geholpen om constant te presteren. Het is nooit makkelijk om van darts te veranderen, anders zouden spelers elke keer met een nieuwe set spelen. Maar dat ik deze week geen toernooi won, heeft niks te maken met de darts. Het gaat om het mentale aspect", aldus Van Gerwen.

Achter gesloten deuren in Milton Keynes hoopt de huidige nummer twee van de wereld komend weekend weer te laten zien waar hij toe in staat is, na eerder succes in 2015, 2016 en 2020 op het UK Open. "Het beste medicijn is om titels te veroveren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik moet hard blijven werken en dan zullen de resultaten vanzelf volgen. Ik ben nog altijd de te kloppen man."

Het UK Open begint vrijdag en duurt tot en met zondag. Dit jaar doen er 152 darters mee aan het PDC-toernooi, dat een uniek karakter heeft doordat er na elke ronde opnieuw een vrije loting is. Raymond van Barneveld, die onlangs een Tour-kaart veroverde, geeft ook acte de présence in de Marshall Arena.