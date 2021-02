Raymond van Barneveld heeft zondag niet opnieuw voor een verrassing kunnen zorgen. De vijfvoudig wereldkampioen werd op Players Championship 4 in Bolton in de tweede ronde uitgeschakeld door Damon Heta.

Van Barneveld won in de eerste ronde met 6-4 van Geert Nentjes, maar moest daarna zijn meerdere erkennen in Heta. Hij kwam nog wel tot twee keer terug van een achterstand van twee legs (van 0-2 naar 2-2 en van 2-4 naar 4-4), maar slaagde er niet in om alsnog de zege over de streep te trekken.

De 53-jarige Hagenaar stuntte zaterdag met de winst van Players Championship 2. Hij was in de finale te sterk voor Joe Cullen en eerder voor onder anderen Rob Cross, Mervyn King en Ian White. Hij pakte daardoor de titel op het derde toernooi sinds zijn rentree als professioneel darter en zijn eerste titel bij de PDC sinds 2014.

Van Barneveld kondigde in september zijn comeback aan en veroverde vorige week op de slotdag van de Q-School in het Duitse Niedernhausen een Tour-kaart van de PDC. Daardoor mag hij meedoen aan onder meer alle Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor het WK.

'Barney' beleefde door zijn titel op zaterdag een meer dan geslaagde rentree. Hij strandde op de overige dagen echter al vroeg: donderdag op Players Championship 1 in de eerste ronde tegen Stephen Bunting en vrijdag op Players Championship 2 in de tweede ronde tegen Danny Noppert.

De spelers reizen na zondag door naar Milton Keynes, waar volgend weekend achter gesloten deuren het UK Open wordt afgewerkt. Van Gerwen, die op Players Championship 4 in de vierde ronde staat, verdedigt bij dat toernooi zijn titel.