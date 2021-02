Manager Ben de Kok is "apetrots" op Raymond van Barneveld. De vijfvoudig wereldkampioen veroverde zaterdag op Players Championship 3 in Bolton zijn eerste titel sinds zijn rentree als professioneel darter.

De Kok belde Van Barneveld meteen na de zenuwslopende finale tegen Joe Cullen (8-6-zege) op. Met trillende stem keken ze terug op een memorabele dag, waarop Van Barneveld bovendien voor het eerst sinds 2014 (Premier League) een individuele eindzege greep bij de PDC.

"Het was een heel emotioneel gesprek", zegt De Kok. "Raymond ging best wel een beetje los. Dit is heerlijkheid voor die jongen. Hij zegt altijd tegen mij: 'Ben, ik wil nog zo graag met bekers in mijn handen staan. Die hadden ze gisteren niet, maar hij was wel mooi de beste."

Van Barneveld won donderdag en vrijdag in totaal één wedstrijd, maar zaterdag viel alles op zijn plek. Hij imponeerde met zeges op onder anderen Rob Cross, Mervyn King en Ian White en noteerde een uitstekend toernooigemiddelde van 97 punten per drie pijlen.

"Het was een waanzinnige dag, ik heb echt genoten", aldus De Kok. "Ik ben vooral blij dat hij het niet cadeau heeft gekregen. Je hebt weleens toernooien dat je eerst de nummer 140 van de wereld treft en daarna de nummer 128. Als je Cross, King, White en Cullen verslaat, dan heb je werelds gespeeld."

"Dit is de kers op de taart voor het laatste half jaar. Ik had vorig jaar een grote mond door te zeggen dat ik niet van zijn gejank hield, maar dat doet hij niet meer. Van de week verbaasde hij me nog door te vragen wanneer we weer gingen trainen, want daar had hij zin in. Dat is niet de oude Raymond."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Raymond van Barneveld in de finale won van Joe Cullen.

'Ik vergeef ze allemaal'

Van Barneveld nam een jaar geleden afscheid na de dramatische uitschakeling in de eerste ronde van het WK. Hij maakte toen een behoorlijk depressieve indruk, maar kondigde in september alweer zijn rentree aan. Vorige week kreeg hij zijn profstatus terug door op Q-School een Tour-kaart van de PDC te pakken.

"Ik herinner me nog goed de eerste reacties op NU.nl bij de aankondiging van zijn comeback", vertelt De Kok. "Hij gaat het nooit halen op Q-School, vergane glorie, hij moet weer postbode worden... Ik heb toen voor het eerst gereageerd. Zo van: mensen, geef hem een tweede kans. Ik vergeef ze allemaal, we beginnen weer op nul."

"Het is zo makkelijk om iemand af te branden als je helemaal niet weet wat er gaande is in zijn privéleven. Dan moet je je muil houden. Maar goed, je hebt altijd voor- en tegenstanders. Je kan je criticasters alleen de mond snoeren door wedstrijden te winnen of halve finales te halen en dat doet Raymond bij deze."

"Misschien verliest hij vandaag in de eerste ronde, maar hij doet zijn best en het is fijn om hem terug te hebben. De interviews met Raymond houd ik een beetje tegen. Ik wil niet dat er weer allerlei verhalen komen. We houden hem onder water. Laat hem maar lekker gooien en mij de randvoorwaarden regelen. Dat is het beste."

Zondag staat nog een Players Championship op het programma. De spelers reizen vervolgens door naar Milton Keynes, waar volgend weekend achter gesloten deuren het UK Open wordt afgewerkt. Van Barneveld mag daar ook aan meedoen. Hij won de 'FA Cup van het darts' in 2006 en 2007.