Raymond van Barneveld kan zijn geluk niet op met zijn eerste titel bij de PDC sinds zijn terugkeer als professioneel darter. De vijfvoudig wereldkampioen won zaterdag op imponerende wijze Players Championship 3 in Bolton.

"Alles verliep goed vandaag. Ik had de focus die in de laatste twee a drie jaar ontbrak. Die laatste pijl... Wow, ik ben zo blij", zei Van Barneveld, die in 2014 met de Premier League voor de laatste keer een individuele titel pakte bij de PDC.

De 53-jarige Hagenaar haalde zaterdag de hele dag een ontzettend hoog niveau. Hij zegevierde op weg naar de finale tegen onder anderen Rob Cross, Mervyn King en Ian White en was in de zenuwslopende eindstrijd ook te sterk voor Joe Cullen.

"Er zaten partijen tussen die alle kanten op konden gaan, zoals tegen Cross, King en Cullen. Maar ik gaf geen moment op en dan zie je wat je kan bereiken. Ik kan niet omschrijven wat ik voel", aldus Van Barneveld.

"Toen ik hier donderdag binnenkwam zei ik tegen mijn coach Iwe en vriendin Julia dat ik in deze zaal mijn eerste wedstrijd won van Phil Taylor. Ik herinner me nog goed dat ik toen als een kangoeroe in de lucht sprong. Bolton is blijkbaar mijn stad."

'Dit is waartoe ik in staat kan zijn als ik in mezelf geloof'

Van Barneveld speelde pas zijn derde toernooi sinds zijn comeback. Hij veroverde vorige week in Niedernhausen een Tour-kaart van de PDC. Daardoor mag hij meedoen aan alle Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor het WK.

"Vorige week was ik een amateur en een week later win ik een Players Championship", lachte Van Barneveld. "Dat is zo raar. Dit is waartoe ik in staat kan zijn als ik in mezelf geloof. Als je dat niet doet, dan ben je nergens."

Van Barneveld verdiende door de winst van het Players Championship 10.000 Britse pond (11.535 euro) aan prijzengeld en mag daardoor hopen op deelname aan de World Matchplay. Hij is daar slechts vijf plekken van verwijderd op de Pro Tour Order of Merit.

"Het doel is om het WK te bereiken en alles wat verder op mijn pad komt, is een bonus", vertelde Van Barneveld. "Eerst hier maar van genieten. Jongens, ik heb gewoon acht jaar geen Pro Tour gewonnen. Dit is een beloning voor al het harde trainen."