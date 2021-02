Raymond van Barneveld heeft zaterdag voor een gigantische stunt gezorgd op Players Championship 3 in Bolton. De vijfvoudig wereldkampioen pakte in zijn derde toernooi sinds zijn rentree als professioneel darter de titel, zijn eerste bij de PDC sinds 2014.

Van Barneveld won in een zenuwslopende finale met 8-6 van Joe Cullen, de winnaar van Players Championship 1. Hij profiteerde in de slotfase van de partij optimaal van wat slippertjes bij zijn tegenstander en maakte het in de veertiende leg na een aantal gemiste matchdarts alsnog af.

De 53-jarige Hagenaar imponeerde zaterdag de hele dag. Hij bereikte de finale dankzij zeges op achtereenvolgens Krzysztof Kciuk (6-3), Rob Cross (6-5), Mervyn King (6-5), Darius Labanauskas (6-1), Alan Soutar (6-2) en Ian White (7-3) en gooide een toernooigemiddelde van 97 punten per drie pijlen.

Van Barneveld veroverde in 2014 de titel in de Premier League en kende daarna moeizame jaren. Hij was nog wel drie keer samen met Michael van Gerwen de beste op de World Cup en stond in 2019 een keer in de finale van een Players Championship, maar daar bleef het bij.

'Barney' kondigde in september zijn comeback aan en veroverde vorige week op de slotdag van de Q-School in Niedernhausen een Tour-kaart van de PDC. Daardoor mag hij meedoen aan onder meer alle Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor het WK.

Voor de app-gebruikers: tik op de tweet om te kijken hoe Raymond van Barneveld in de finale won van Joe Cullen.

Van Gerwen uitgeschakeld in eerste ronde

Michael van Gerwen is vooralsnog weinig succesvol op de eerste Players Championships van dit seizoen. De drievoudig wereldkampioen werd zaterdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door Darius Labanauskas (3-6).

Er was aanvankelijk weinig aan de hand voor Van Gerwen. Hij kwam overtuigend op een 3-1-voorsprong, maar moest de daaropvolgende vijf legs aan de sterk spelende Labanauskas laten. Hij had in de zevende leg niet eens voldoende aan een gemiddelde van bijna 120 punten per drie pijlen.

Van Gerwen strandde op de eerste twee Players Championships in respectievelijk de derde en de vierde ronde. Hij ging donderdag onderuit tegen het toptalent Lewis Williams (5-6) en vrijdag tegen de in bloedvorm verkerende Jonny Clayton (5-6).

Zondag staat nog een Players Championship op het programma. De spelers reizen vervolgens door naar Milton Keynes, waar volgend weekend achter gesloten deuren het UK Open wordt afgewerkt. Van Gerwen verdedigt bij dat toernooi zijn titel.