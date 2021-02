Raymond van Barneveld heeft vrijdag zijn eerste zege geboekt sinds zijn rentree als professioneel darter. De vijfvoudig wereldkampioen won in de eerste ronde van Players Championship 2 in het Engelse Bolton van Ryan Murray, maar verloor in de tweede ronde van Danny Noppert.

Van Barneveld leek net als donderdag op Players Championship 1 uitgeschakeld te gaan worden in de eerste ronde, toen hij na een 1-5-achterstand met 5-6 onderuit ging tegen Stephen Bunting. Hij had ook tegen Murray een comeback in petto (van 2-5 naar 5-5) en trok dit keer wel aan het langste eind (6-5).

De 53-jarige Hagenaar slaagde er niet in om nog een ronde te overleven. Hij moest in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in Noppert. Van Barneveld mocht nadat hij was teruggekomen van een 0-2-achterstand de beslissende elfde leg beginnen, maar werd daarin gebroken door Noppert (5-6).

Van Barneveld kondigde in september zijn rentree aan en veroverde vorige week op de slotdag van Q-School in het Duitse Niedernhausen een Tour-kaart van de PDC. Daardoor mag hij meedoen aan onder meer alle Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor het WK.

Michael van Gerwen strandde op Players Championship 2 in de vierde ronde. De drievoudig wereldkampioen was bij de laatste zestien niet opgewassen tegen The Masters-winnaar Jonny Clayton (1-6). Hij zegevierde wel tegen Steve West (6-5), Adam Hunt (6-5) en Ryan Joyce (6-1).

Ook op zaterdag en zondag staat er nog een Players Championship op het programma. De spelers reizen vervolgens door naar Milton Keynes, waar volgend weekend achter gesloten deuren het UK Open wordt afgewerkt. Van Gerwen verdedigt daarop zijn titel.