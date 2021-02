Raymond van Barneveld heeft zijn rentree op de Pro Tour donderdag niet kunnen opluisteren met een overwinning. De vijfvoudig wereldkampioen verloor bij het eerste Players Championship van het seizoen nipt van Stephen Bunting: 5-6.

De 53-jarige Van Barneveld kondigde in september zijn rentree aan en sleepte vorige week op de slotdag van de finaleronde van de Q-School een Tour-kaart van de PDC in de wacht. Daarmee was zijn rentree als profdarter een feit.

Met een partij tegen Bunting op de openingsdag van de PDC Super Series in het Engelse Bolton trof Van Barneveld het niet met de loting. De Engelse nummer zeventien van de wereld schopte het op het afgelopen WK nog tot de halve finales.

Desondanks bood Van Barneveld goed weerwerk, nadat hij wel eerst op een 5-1-achterstand was gekomen. De Hagenaar knokte zich terug tot 5-5, maar had in de beslissende leg geen antwoord op een twaalfdarter van Bunting.

Van Barneveld kwam tot een gemiddelde van 94,3 punten met drie pijlen. 'The Bullet' stelde daar een score van 98,4 punten tegenover.

De komende dagen krijgt 'Barney' nog alle kans om alsnog zijn eerste profzege sinds zijn rentree te boeken. Vrijdag, zaterdag en zondag staan nog drie Players Championship-toernooien op het programma.