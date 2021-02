Dirk van Duijvenbode ontpopte zich in het afgelopen jaar tot een sensatie in het darts. De 28-jarige Zuid-Hollander hoopt zijn indrukwekkende prestaties dit seizoen te overtreffen. "Ik droom ervan om wereldkampioen te worden."

In de kamer die als trainingsruimte fungeert - precies boven zijn kantoor in auberginekwekerij van Onselen in 's Gravenzande - hangt aan een balk een gesigneerd shirt van Manchester United-middenvelder Donny van de Beek. Op de bank ligt er eentje van VfL Wolfsburg-aanvaller Wout Weghorst en Stade Reims-aanvaller Kaj Sierhuis. Gesigneerd in ruil voor een setje pijlen.

Het kenmerkt de toegenomen populariteit van Van Duijvenbode. Een jaar geleden heroverde hij in alle anonimiteit een Tour-kaart van de PDC en twaalf maanden later kent iedereen hem en behoort hij tot de top 32 op de wereldranglijst. Hij maakte vooral naam met zijn finaleplaats op de World Grand Prix en zijn kwartfinaleplek op het WK.

"Ik word iets meer herkend dan normaal", zegt hij nuchter. "Soms is het ook wel een beetje ongemakkelijk, hoor. Pas liep ik over de markt en toen kwam de vrouw die bij de poelier werkt met een zak kip aangerend, zonder kip erin. Of ik daar even een handtekening op wilde zetten. Toen dacht ik: ja, dat is wel bijzonder..."

"Ook stond er een keer 's ochtends vroeg een kind voor mijn deur. Hij wilde op de foto, maar ik had mijn badjas nog aan. Ik zei: kom maar terug als ik kleren aan heb. Ik vond dat wel zielig voor hem want hij stond te trillen op zijn benen. Hij had al zijn moed verzameld en dan krijgt hij een 'nee' te horen. Zo wil je eigenlijk niet zijn, maar je moet ergens een grens trekken."

Dirk van Duijvenbode laat zijn spierballen zien na een zege op het WK. Dirk van Duijvenbode laat zijn spierballen zien na een zege op het WK. Foto: PDC/Lawrence Lustig

'Leg de lat voor mezelf hoger dan de buitenwereld doet'

Van Duijvenbode krijgt nu voor het eerst te maken met een nieuwe soort druk. Hij werd na het WK al door PDC-directeur Matthew Porter een kanshebber genoemd voor deelname aan de Premier League. Dat schept verwachtingen voor het komende seizoen, dat donderdag van start gaat met de eerste van vier achtereenvolgende Players Championships in Bolton.

"Ik leg de lat voor mezelf altijd al heel hoog, in elk geval hoger dan de buitenwereld doet", aldus Van Duijvenbode. "Ik ben veeleisend, wil het maximale eruit halen. Ik ben dan ook nooit echt tevreden. Dat is niet veranderd. Dat is niet lastig voor mezelf, want zo ben ik al mijn hele leven. Dat houdt mij gemotiveerd."

Van Duijvenbode heeft dit jaar weinig te vrezen. Hij is door zijn 32e plaats op de wereldranglijst al zeker van het WK, waarop hij de laatste editie imponeerde met zeges op oud-wereldkampioen Rob Cross en Premier League-winnaar Glen Durrant, en kan alleen maar stijgen doordat hij geen prijzengeld hoeft te verdedigen.

"Ik wil het natuurlijk nog beter doen dan in het afgelopen jaar", vertelt Van Duijvenbode. "Maar het is lastig om echt een doelstelling te formuleren. Weer minimaal vier kwartfinaleplaatsen op televisietoernooien zou mooi zijn, maar ik moet me eerst overal maar eens voor zien te plaatsen. Van daaruit zien we wel verder."

Dirk van Duijvenbode komt tijdens het WK op met een aubergine in zijn hand. Dirk van Duijvenbode komt tijdens het WK op met een aubergine in zijn hand. Foto: ANP

'Nooit mijn intentie geweest om te stoppen met werken'

Van Duijvenbode verdiende alleen in het voorbije jaar al bijna 200.000 euro aan prijzengeld. Maar ook al wordt hij miljonair, dan nog zal hij niet stoppen met zijn werkzaamheden op de auberginekwekerij, waar hij momenteel de rol heeft van administratief medewerker. Hij heeft daar zijn bijnaam Aubergenius aan te danken.

"Het is nooit mijn intentie geweest om te stoppen met werken", erkent Van Duijvenbode. "Ik blijf op deze manier ook een beetje in de maatschappij staan. Anders ga je klagen dat je weer moet reizen en dat soort dingen, terwijl professioneel darter een bevoorrechte baan is waarmee je heel goed kan verdienen."

"Twee jaar geleden twijfelde ik sterk of ik wel door moest gaan met darten. Het ging toen niet goed en dan moet je keuzes maken in het leven. Ik gaf het nog één kans en anders zou ik gaan studeren, want ik kon goed leren. Maar die gedachte is nu natuurlijk wel weg. Ik ben echt wel trots op wat ik heb bereikt. Binnen een jaar de top 32 halen is best wel uniek."

"Ik droom ervan om wereldkampioen te worden. Dat is het afgelopen jaar realistischer geworden, maar het is niet zo dat ik denk dat ik het dit jaar al word. Ik ben op de goede weg, heb veel ervaring opgedaan, maar ik ben nog niet goed genoeg om wereldkampioen te worden. Daarvoor ontbreekt nog een stukje constantheid."