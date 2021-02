De eerste negen speelrondes van de Premier League Darts worden zonder publiek gehouden. Alle wedstrijden vinden plaats in de Engelse stad Milton Keynes.

Normaal gesproken gaan de darters die meedoen aan de topcompetitie heel Groot-Brittannië door en maken ze ook uitstapjes naar Rotterdam en Berlijn. Vanwege de coronapandemie en alle restricties die daarmee gepaard gaan, heeft dartsbond PDC besloten om de Premier League voorlopig op een centrale plaats te houden.

De tien deelnemers spelen negen avonden in Milton Keynes: van 5 tot en met 9 april en van 19 tot en met 22 april. De onderste twee van de ranglijst vallen daarna af. Dit jaar doen Michael van Gerwen, Gary Anderson, Gerwyn Price, Glen Durrant, Dimitri Van den Bergh, José de Sousa, Jonny Clayton, Peter Wright, Nathan Aspinall en Rob Cross mee.

Het tweede deel van de Premier League bestaat uit zeven speeldagen, gevolgd door de play-offs met de top vier van de ranglijst. Het is nog niet bekend wanneer en waar die tweede fase wordt afgewerkt.

De PDC heeft wel alvast het programma voor 2022 gepresenteerd. De Premier League begint dan op 3 februari in Cardiff. Het is de bedoeling dat de zeventien speelsteden die voor 2021 op de kalender stonden volgend jaar wel allemaal worden aangedaan. De speelavond in Rotterdam staat nu voor donderdag 24 maart 2022 op het programma.

De Engelsman Durrant won de Premier League afgelopen jaar. Hij onttroonde Van Gerwen, die de vier voorgaande edities op zijn naam had geschreven. De Brabander plaatste zich vorig jaar voor het eerst niet voor de play-offs.