De Nederlandse collega-darters zijn blij met de terugkeer van Raymond van Barneveld als prof. Ze hebben nog wel hun twijfels of de 53-jarige Hagenaar en vijfvoudig wereldkampioen daadwerkelijk mentaal sterker is geworden dan voorheen.

"Dit is goed voor het Nederlandse darts", zegt Dirk van Duijvenbode. "Na Van Gerwen is er een groot gat. Hij was het afgelopen jaar ook iets uit vorm en dan miste je wel Nederlanders die ver kwamen op een toernooi. Ik heb het aardig gedaan, dus compenseerde dat deels, maar ik ben nog geen structurele topper."

Van Barneveld bewerkstelligde zijn comeback door woensdag op Q-School in het Duitse Niedernhausen een Tour-kaart van de PDC te veroveren. Hij slaagde er in de finaleronde niet in om op een van de speeldagen dagwinnaar te worden, maar eindigde wel in de benodigde top acht op de Order of Merit.

"Dat is een knappe prestatie als je een jaar lang niet hebt gespeeld", aldus Vincent van der Voort. "Raymond heeft het ook gewoon uitstekend gedaan. Hij gooide in bijna al zijn wedstrijden een gemiddelde van halverwege de 90 en in sommige partijen zelfs boven de 100. Daar kan hij vertrouwen uit halen."

"Reken maar dat er heel veel druk op hem stond. Ga er maar aan staan. Wat als het niet was gelukt? Wat moest hij dan? Naar de Challenge Tour? Dat stelt niks voor, daar hoort hij niet thuis. Nu heeft hij zijn Tour-kaart te pakken en kan hij bouwen aan de ranking en zich proberen te plaatsen voor het WK."

'Afwachten hoe hij omgaat met teleurstellingen'

Grootste vraagstuk bij Van Barneveld is hoe hij om zal gaan met eventuele teleurstellingen. Hij was de afgelopen jaren erg negatief - zo zei hij vorig jaar na zijn afscheid op het WK dat hij walgde van zichzelf en het leven geen zin meer zou hebben - maar onlangs beweerde hij dat hij als persoon "360 graden" is veranderd en een stuk positiever is geworden.

"De wedstrijden hadden de grootste impact op Raymonds gemoedstoestand", weet Van Duijvenbode. "Hij was in het verleden zo dominant geweest, dat alleen winnen nog telde voor hem en niets anders. Dat zal in de toekomst niet altijd gaan lukken, dus het is afwachten hoe hij voortaan omgaat met teleurstellingen."

"Hij heeft een jaar niet gespeeld en dus een jaar niet verloren, dan is iedereen een stuk positiever", vertelt Van der Voort. "Ik denk wel dat hij mentaal een knop om kan zetten dat hij het anders benadert, maar niet dat hij in één keer zichzelf omtovert van de allerslechtste verliezer ter wereld naar de vrolijkste persoon op aarde en de Emile Ratelband van het darts."

Van Barneveld maakt volgende week zijn officiële rentree als prof. Hij komt dan in actie op de eerste vier Players Championships van dit seizoen in Bolton en neemt een week later ook deel aan het UK Open in Milton Keynes. Voorlopig worden alle toernooien nog achter gesloten deuren afgewerkt vanwege de coronamaatregelen.

Van Duijvenbode: "Het wordt leuk om Raymond weer te zien, maar er is in het afgelopen jaar niet zo heel veel gedart, dus je had bijna niet door dat hij was gestopt." Van der Voort: "Ik ben als dartsliefhebber benieuwd wat hij gaat presteren. Aan zijn niveau ligt het op dit moment niet. Als het mentaal ook goed gaat, dan kunnen we nog mooie dingen verwachten."