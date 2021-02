Raymond van Barneveld is dolgelukkig dat hij woensdag op de Q-School in het Duitse Niedernhausen een Tour-kaart heeft veroverd. De vijfvoudig wereldkampioen keert daarmee definitief terug als professioneel darter.

"Wow... Ik heb zoveel toernooien gespeeld in mijn carrière, maar deze week was de zwaarste van allemaal. Ik was gisteravond zo nerveus. Ik werd vanmorgen al om 5.00 uur wakker, had slecht geslapen, dus ik ben maar om 5.30 uur begonnen met trainen", zei Van Barneveld.

De 53-jarige Hagenaar maakte het zichzelf na twee goede dagen onnodig moeilijk in de finaleronde. Hij verloor dinsdag meteen al in de eerste ronde en had daardoor woensdag op de slotdag nog een paar zeges nodig om op basis van de Order of Merit helemaal zeker te zijn van een Tour-kaart.

"Iedereen zei tegen me: geloof in jezelf. Toen ik van Benito van de Pas won in de tweede ronde, was ik zo opgelucht. Ik heb al heel wat wedstrijden en toernooien gewonnen, maar voor die wedstrijd dacht ik: ik zou alles inruilen voor dat ene puntje. Ik ben ontzettend blij dat het me is gelukt."

Dartslegende Phil Taylor feliciteerde zijn voormalige rivaal.

'Ik voel me herboren'

Van Barneveld slaagde er niet in om in de finaleronde dagwinnaar te worden - het bereiken van de halve finales op maandag was zijn beste prestatie - en moest daardoor in de top acht zitten van de Order of Merit. Hij eindigde daarop met negen punten als derde.

"Ik wilde graag dagwinnaar worden en op die manier een Tour-kaart pakken. Ik was dan ook nog steeds boos toen ik net bij mijn hotelkamer aankwam, want ik ben een winnaar. Maar mijn coach zei ook tegen me: geniet hiervan. Dat ga ik ook doen, want dat verdient mijn management. Dankzij hen sta ik hier."

Van Barneveld mag dankzij het bemachtigen van een Tour-kaart weer meedoen aan alle Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor het WK, en het UK Open. De eerste vier Players Championships worden eind deze maand gespeeld in Bolton en het UK Open is van 5 tot en met 7 maart in Milton Keynes.

"Ik voel me herboren. Hopelijk kan ik volgende week aan de wereld laten zien waartoe Raymond van Barneveld in staat is. Ik ga niet zeggen dat ik dit of dat ga winnen. Het eerste doel was om een Tour-kaart te krijgen en nu om me te plaatsen voor het WK. Alles wat verder nog op mijn pad komt, is een bonus."