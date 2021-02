Raymond van Barneveld keert definitief terug als professioneel darter. De vijfvoudig wereldkampioen veroverde woensdag op de slotdag van de finaleronde van Q-School in het Duitse Niedernhausen een Tour-kaart van de PDC.

Van Barneveld had na zeges op de Duitser Daniel Mayer (6-0), Benito van de Pas (6-4) en Willem Mandigers (6-0) voldoende aan het bereiken van de vierde ronde. Hij kwam daarmee op acht punten en kon niet meer buiten de benodigde top acht op de Order of Merit vallen.

De 53-jarige Hagenaar mag dankzij het bemachtigen van een Tour-kaart weer meedoen aan alle Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor het WK, en het UK Open. De eerste vier Players Championships worden eind deze maand gespeeld in Bolton en het UK Open is van 5 tot en met 7 maart in Milton Keynes.

Van Barneveld nam ruim een jaar geleden, na zijn roemloze uitschakeling in de eerste ronde op het WK, afscheid. Hij zei toen in een emotioneel interview dat hij walgde van zichzelf en het leven geen zin meer zou hebben, maar acht maanden later, in september, kondigde hij alweer zijn comeback aan omdat hij het darts miste.

'Barney' geldt als een van de beste darters aller tijden. Hij werd in 1998, 1999, 2003 en 2005 wereldkampioen bij de BDO en in 2007 bij de PDC. Hij won vooralsnog 21 majors, maar zijn laatste grote individuele eindzege dateert alweer van 2014, toen hij de beste was in de Premier League of Darts.

Van Barneveld nog in race voor dagzege

Van Barneveld is woensdag ook nog in de race om dagwinnaar te worden. Hij won in de vierde ronde met 6-4 van de Duitser Schindler, die nog wel een negendarter gooide en neemt het later op de dag in de kwartfinales op tegen Niels Zonneveld of de Belg Patrick Bulen.

De dagwinnaars verzekeren zich rechtstreeks van een Tour-kaart. De Belg Geert De Vos, Geert Nentjes en de Duitser Florian Hempel waren de beste op de voorgaande speeldagen. Van Barneveld haalde zondag de vierde ronde, maandag de halve finales en verloor dinsdag in de eerste ronde.

Naast Van Barneveld zijn ook Schindler, de Rus Boris Koltsov en de Oostenrijker Zoran Lerchbacher al zeker van de top acht op de Order of Merit. Met Zonneveld en Luc Peters maken nog twee Nederlanders een goede kans om via die weg een Tour-kaart te pakken.