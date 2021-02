Raymond van Barneveld wacht woensdag een spannende ontknoping van de finaleronde van de Q-School in het Duitse Niedernhausen. De vijfvoudig wereldkampioen wil een Tour-kaart van de PDC en daarmee een terugkeer als professioneel darter veiligstellen.

Van Barneveld is virtueel zeker van een Tour-kaart, maar hij heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt. Hij zette zondag en maandag op de eerste twee speeldagen een grote stap dankzij een vierderonde- en halvefinaleplaats, maar hij kreeg dinsdag een tegenvaller te verwerken doordat hij verloor in de eerste ronde.

De 53-jarige Hagenaar veroverde daardoor verrassend genoeg nog geen Tour-kaart en heeft woensdag op de slotdag nog één kans om dat wel te doen. Hij moet dagwinnaar worden óf bij de top acht van de Order of Merit zitten. Hij staat op dit moment vierde met zes punten en heeft twee punten meer dan de nummer negen.

Van Barneveld heeft waarschijnlijk aan minimaal zeven punten voldoende om een Tour-kaart binnen te slepen. Een zege in de eerste ronde levert geen punt voor de Order of Merit op, omdat er in die ronde byes worden uitgedeeld.

Huidige top tien Order of Merit: 1. Martin Schindler (Dui) 8 punten (+15)

2. Zoran Lerchbacher (Oos) 8 punten (+14)

3. Boris Koltsov (Rus) 7 punten (+18)

4. Raymond van Barneveld 6 punten (+13)

5. John Michael (Gri) 6 punten (+11)

6. Luc Peters 5 punten (+10)

7. Niels Zonneveld 5 punten (+8)

8. Lorenzo Pronk 5 punten (+6)

9. Kevin Doets 4 punten (+11)

10. Gino Vos 4 punten (+8)

Onder anderen Nentjes al zeker van Tour-kaart

De Belg Geert De Vos, Geert Nentjes en de Duitser Florian Hempel werden al wel dagwinnaars en zijn dus al zeker van een Tour-kaart. De Duitser Martin Schindler, de Oostenrijker Zoran Lerchbacher en de Rus Boris Koltsov kunnen in principe niet meer achterhaald worden op de Order of Merit.

Van Barneveld plaatste zich vorige week voor de finaleronde door eenvoudig de eerste ronde van de Q-School te overleven. Hij was na de tweede speeldag op basis van de Order of Merit al zeker van de beslissende fase en behoorde op de slotdag tot de dagwinnaars.

Mocht Van Barneveld erin slagen een Tour-kaart te bemachtigen, dan mag hij onder meer weer deelnemen aan alle Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor het WK. Hij nam ruim een jaar geleden afscheid, maar kondigde in september zijn comeback aan.