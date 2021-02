Raymond van Barneveld heeft zich dinsdag op de derde speeldag van de finaleronde van Q-School in het Duitse Niedernhausen niet kunnen verzekeren van een Tour-kaart van de PDC. De vijfvoudig wereldkampioen verloor in de eerste ronde, maar maakt nog altijd een goede kans op een terugkeer als professioneel darter.

Van Barneveld ging verrassend met 5-6 onderuit tegen de Zwitser Stefan Bellmont. Hij verspeelde een 2-0-voorsprong (2-2) en slaagde er vervolgens niet in om zijn tegenstander te breken. Met een gemiddelde van 89 punten per drie pijlen haalde hij ook niet het niveau van tijdens de eerste twee speeldagen.

De 53-jarige Hagenaar heeft het veroveren van een Tour-kaart in eigen hand. Hij haalde zondag de vierde ronde en maandag de halve finales, waardoor hij er met zes punten goed voor staat op de Order of Merit. Voorlopig bezet hij de tweede plaats, maar hij zal later op dinsdag waarschijnlijk enkele plekken zakken.

Van Barneveld moet woensdag dagwinnaar worden of anders bij de top acht zitten op de Order of Merit. Hij heeft vermoedelijk nog twee punten nodig om daartussen te staan. Dat betekent dat hij minimaal de vierde ronde moet bereiken, aangezien een zege in de eerste ronde geen punt oplevert vanwege byes.

Van Barneveld bereikte finaleronde eenvoudig

Van Barneveld plaatste zich vorige week voor de finaleronde door eenvoudig de eerste ronde van de Q-School te overleven. Hij was na de tweede speeldag op basis van de Order of Merit al zeker van de beslissende fase en behoorde op de slotdag tot de dagwinnaars.

Mocht Van Barneveld erin slagen een Tour-kaart te bemachtigen, dan mag hij onder meer weer deelnemen aan alle Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor het WK. Hij nam ruim een jaar geleden afscheid, maar kondigde in september zijn comeback aan.

Er doen in totaal 46 Nederlanders mee aan de finaleronde van de Europese Q-School. In de persoon van Christian Kist is er nog een oud-wereldkampioen vertegenwoordigd in Niedernhausen. De Mariënberger werd zondag en maandag uitgeschakeld in de eerste ronde en is ver verwijderd van een Tour-kaart.