Raymond van Barneveld heeft maandag op de tweede speeldag van de finaleronde van Q-School in het Duitse Niedernhausen een grote stap gezet richting een Tour-kaart van de PDC. De vijfvoudig wereldkampioen haalde de halve finales en is daardoor dicht bij een terugkeer als professioneel darter.

Van Barneveld verloor in een spannende halve finale nipt met 5-6 van zijn landgenoot Geert Nentjes. Hij maakte bij 4-5 een break achterstand ongedaan, maar slaagde er vervolgens niet in om de beslissende elfde leg die hij zelf mocht beginnen naar zich toe te trekken.

De 53-jarige Hagenaar won eerder op de dag wel van achtereenvolgens de Duitser Daniel Meyer (6-0), landgenoten Luc Peters (6-4) en Moreno Blom (6-2), de Duitser Lukas Wenig (6-4) en landgenoot Gino Vos. Daarmee sleepte hij vier belangrijke punten binnen voor de Order of Merit.

Van Barneveld moet dinsdag of woensdag een van de twee laatste speeldagen winnend afsluiten of anders na de slotdag tot de top acht op de Order of Merit behoren. Hij pakte zondag twee punten dankzij zijn plek in de vierde ronde en staat voorlopig tweede in het klassement.

Van Barneveld bereikte finaleronde eenvoudig

Van Barneveld plaatste zich vorige week voor de finaleronde door eenvoudig de eerste ronde van de Q-School te overleven. Hij was na de tweede speeldag op basis van de Order of Merit al zeker van de beslissende fase en behoorde op de slotdag tot een van de dagwinnaars.

Mocht Van Barneveld erin slagen een Tour-kaart te bemachtigen, dan mag hij onder meer weer deelnemen aan alle Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor het WK. Hij nam ruim een jaar geleden afscheid, maar kondigde in september zijn comeback aan.

Nentjes veroverde maandag een Tour-kaart. De Urker, die zondag in de finale nog onderuitging tegen de Belg Geert De Vos, was in deze eindstrijd met 6-5 te sterk voor de Rus Boris Koltsov. Nentjes raakte na vorig seizoen zijn Tour-kaart kwijt, maar heeft hem nu weer in bezit.

Er doen in totaal 46 Nederlanders mee aan de finaleronde van de Europese Q-School. In de persoon van Christian Kist is er nog een oud-wereldkampioen vertegenwoordigd in Niedernhausen. De Mariënberger werd maandag wederom uitgeschakeld in de eerste ronde en is ver verwijderd van een Tour-kaart.