Raymond van Barneveld is zondag redelijk van start gegaan in de finaleronde van Q-School in het Duitse Niedernhausen. De vijfvoudig wereldkampioen, die in de jacht is op een terugkeer als professioneel darter, haalde de vierde ronde.

Van Barneveld moest in de achtste finales ondanks een prima gemiddelde van 101,3 punten per drie pijlen zijn meerdere erkennen in de Duitser Martin Schindler. Hij maakte nog wel een vroege break ongedaan (van 1-2 naar 3-2), maar slaagde er daarna niet in om terug te komen van een 3-5-achterstand.

De 53-jarige Hagenaar had in de eerste drie rondes overtuigend gewonnen van achtereenvolgens zijn landgenoten Davy Proosten (6-3), Jaimy van de Weerd (6-1) en Patrick van den Boogaard (6-4). Daarin had hij wel telkens voldoende aan een gemiddelde van ruim boven de 90.

Van Barneveld hoeft nog zeker niet te wanhopen in de strijd om een Tour-kaart van de PDC. Hij moet tot en met woensdag een van de vier speeldagen winnend afsluiten of anders na de slotdag bij de top acht zitten op de Order of Merit. Dankzij zijn vierderondeplaats pakte hij twee punten voor het klassement en staat hij voorlopig tiende.

Van Barneveld bereikte finaleronde eenvoudig

Van Barneveld plaatste zich eerder deze week bij zijn rentree voor de finaleronde door eenvoudig de eerste ronde te overleven. Hij was dinsdag na de tweede speeldag op basis van de Order of Merit al zeker van de beslissende fase en behoorde woensdag op de slotdag tot een van de dagwinnaars.

Mocht Van Barneveld erin slagen een Tour-kaart te bemachtigen, dan mag hij weer meedoen aan alle Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor het WK. Hij nam ruim een jaar geleden afscheid, maar kondigde in september al zijn comeback aan.

Er doen 46 Nederlanders mee aan de finaleronde van de Europese Q-School. Richard Veenstra, Wesley Plaisier, Geert Nentjes en Lorenzo Pronk staan op dit moment in de kwartfinales en maken dus nog kans om zondag meteen al een Tour-kaart te bemachtigen.