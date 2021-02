Raymond van Barneveld begint zondag aan de finaleronde van Q-School in het Duitse Niedernhausen. De 53-jarige Hagenaar en vijfvoudig wereldkampioen gaat op jacht naar een Tour-kaart van de PDC en daarmee een terugkeer als professioneel darter.

Van Barneveld maakte bij zijn rentree indruk in de eerste ronde van de Europese Q-School. Hij was dinsdag na de tweede speeldag op basis van de Order of Merit, waarin hij bovenaan stond, al zeker van de finaleronde en hij behoorde woensdag op de slotdag tot de dagwinnaars. Hij gooide als enige speler vaker dan één keer een gemiddelde van boven de honderd punten per drie pijlen.

"Raymond heeft continu waanzinnig gespeeld, dus dat is perfect", zegt zijn coach Iwe Kuitert. "Ik wist natuurlijk wel dat Raymond dit in zijn mars had, maar hij moest het natuurlijk nog wel even laten zien. Hij maakt een ontspannen indruk, hij is absoluut niet zenuwachtig. Hij weet wat hij moet doen en is er klaar voor."

Van Barneveld wacht zeker geen eenvoudige klus in de finaleronde. Hij moet de beste zijn op een van de vier speeldagen of anders na woensdag in de top acht van de Order of Merit zitten. In totaal strijden 128 spelers om 12 Tour-kaarten. Elke zege, behoudens in de eerste ronde vanwege byes, levert een punt voor het klassement op.

"Ik vind niet dat Raymond het door zijn status verplicht is om een Tour-kaart te winnen", aldus Kuitert. "Maar kwalitatief gezien moet hij het gewoon halen en als hij zijn normale niveau haalt, dan zal dat ook niet echt een probleem worden. Raymond is voor de anderen the man to beat. Je merkt wel dat ze een beetje tegen hem opkijken. Voor hen blijft hij een idool."

'Totaal geen sprake van geweest dat hij zich zou afmelden'

Van Barneveld kondigde in september, acht maanden nadat hij was gestopt, zijn terugkeer aan. Sindsdien was hij maandenlang bezig met zijn voorbereiding op Q-School. Die verliep vlekkeloos, totdat hij zondag in het hotel in Niedernhausen werd geconfronteerd met het nieuws dat de gevel van zijn woning was ingestort en er daarbij veel schade was ontstaan.

"Poeh, dat hielp natuurlijk niet mee", vertelt Kuitert. "Hoe is het mogelijk dat zoiets gebeurt terwijl je zelf hier zit. Maar het management en zijn vriendin hebben alles meteen uitstekend opgepakt en daardoor konden wij hier lekker doorgaan en hoefden we ons nergens druk om te maken."

"Ik heb het er nog wel even met Raymond over gehad en hij zei ook: 'Dit is vervelend, maar ik ben een professionele darter en we moeten verder.' Er is totaal geen sprake van geweest dat hij zich zou afmelden. We zijn hier de afgelopen dagen ook gewoon gebleven. We hebben wat gewandeld rondom het hotel en Raymond heeft in zijn kamer een trainingsbord staan."

Iedere speeldag in de finaleronde begint rond 12.00 uur. Om de eindstrijd te bereiken, moet Van Barneveld zes wedstrijden op een dag winnen. In de persoon van Christian Kist doet er nog een oud-wereldkampioen mee aan de finaleronde. Andere bekende namen zijn Benito van de Pas, Geert Nentjes en Niels Zonneveld.