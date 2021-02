Raymond van Barneveld heeft woensdag de eerste ronde van Q-School in het Duitse Niedernhausen perfect afgesloten. De 53-jarige Hagenaar en vijfvoudig wereldkampioen, die al zeker was van de finaleronde en daarmee een stap dichter is bij een terugkeer als prof, werd een van de dagwinnaars dankzij het bereiken van de halve finales.

Van Barneveld won in de kwartfinales met 6-2 van de Belg Kenny Neyens. Doordat de halvefinalisten zich rechtstreeks plaatsen voor de finaleronde worden er geen halve finales en finale meer gespeeld. In de persoon van Jeremy van der Winkel haalde woensdag nog een andere Nederlander de laatste vier.

'Barney' kon woensdag vrijuit spelen, omdat hij zich dus al had gekwalificeerd voor de finaleronde. Hij haalde maandag en dinsdag weliswaar niet de halve finales, maar dankzij zijn vierderonde- en kwartfinaleplaats pakte hij genoeg punten om tot de benodigde top 43 van de Order of Merit te behoren van zijn groep. Hij stond voor woensdag eerste in het klassement.

Van Barneveld had woensdag in de eerste ronde een bye en was daarna te sterk voor achtereenvolgens de Duitser Erwin Ziermeier (6-0), zijn landgenoot Dennie Olde Kalter (6-3), de Litouwer Mindaugas Barauskas (6-1) en dus Neyens. Hij gooide tegen Olde Kalter met 102,1 punten per drie pijlen het hoogste gemiddelde tot dusver op deze editie van Q-School.

Finaleronde gaat zondag van start

De finaleronde is van zondag tot en met woensdag - donderdag begint groep 1B aan de eerste ronde - en dan hoopt Van Barneveld een Tourkaart van de PDC te veroveren door dagwinnaar te worden (dan wordt er wel tot de finale doorgespeeld) of anders in de top van de Order of Merit te eindigen.

Er worden in totaal 29 Tourkaarten verdeeld: dertien op de Europese Q-School in Niedernhausen en zestien op de Europese Q-School in Milton Keynes, die tegelijkertijd wordt afgewerkt. Als Van Barneveld dus geen dagzege grijpt, dan moet hij bij de beste negen zitten op de Order of Merit.

Er deden zeventig Nederlanders mee aan de Europese Q-School. Naast Van Barneveld en Van der Winkel gingen ook Michael Plooy, Richard Veenstra, Lorenzo Pronk en Davy Proosten als dagwinnaars verder naar de finaleronde. Flink wat andere Nederlanders deden dat via de Order of Merit.

Mocht Van Barneveld erin slagen om een Tourkaart te bemachtigen, dan mag hij weer meedoen aan alle Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor het WK. Hij nam ruim een jaar geleden afscheid, maar kondigde in september alweer zijn comeback aan.