Raymond van Barneveld heeft zich dinsdag geplaatst voor de finaleronde van Q-School in het Duitse Niedernhausen en is zodoende een stap dichter bij een terugkeer als profdarter. De 53-jarige Hagenaar en vijfvoudig wereldkampioen had op de tweede speeldag voldoende aan een kwartfinaleplaats.

Van Barneveld verloor in de kwartfinales met 6-4 van de Oostenrijker Michael Rasztovits. Bij een zege had hij zich rechtstreeks gekwalificeerd voor de finaleronde, maar hij kan woensdag op de laatste speeldag in de eerste ronde van zijn groep niet meer buiten de benodigde top 43 vallen op de Order of Merit.

