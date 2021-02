Raymond van Barneveld heeft zich dinsdag geplaatst voor de finaleronde van Q-School in het Duitse Niedernhausen en is zodoende een stap dichter bij een terugkeer als profdarter. De 53-jarige Hagenaar en vijfvoudig wereldkampioen had op de tweede speeldag voldoende aan een kwartfinaleplaats.

Van Barneveld verloor in de kwartfinales met 6-4 van de Oostenrijker Michael Rasztovits. Bij een zege had hij zich rechtstreeks gekwalificeerd voor de finaleronde (alle halvefinalisten gaan sowieso door), maar hij kan woensdag op de laatste speeldag in de eerste ronde van zijn groep niet meer buiten de benodigde top 43 van de Order of Merit vallen.

Maandag bij zijn rentree als darter pakte Van Barneveld dankzij een vierderondeplaats (achtste finales) twee punten voor het klassement en met de drie punten van dinsdag kwam hij op vijf, waarmee hij voorlopig eerste staat. Hij komt woensdag wel gewoon nog in actie, maar kan dus vrijuit spelen. Daarna heeft hij vrij tot zondag, want dan begint de finaleronde.

Van Barneveld maakte dinsdag indruk in zijn eerste vier partijen. Hij won van achtereenvolgens de Duitser Niko Springer (6-3), zijn landgenoot Kristiaan de Boer (6-3), de Duitser Nico Kurz (6-3) en de Belg Jeffrey Van Egdom (6-2) en gooide twee keer een 100+-gemiddelde. Hij is tot dusver de enige speler die daarin slaagde op deze Q-School en deed dat zelfs al drie keer.

Nederlanders erg succesvol op Q-School

Van Barneveld probeert op Q-School een Tour-kaart van de PDC te bemachtigen. Daarmee mag hij weer meedoen aan alle Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor het WK. Hij nam ruim een jaar geleden afscheid, maar kondigde in september alweer zijn comeback aan.

Nadat maandag Michael Plooy, Lorenzo Pronk en Richard Veenstra zich al van een plek in de finaleronde verzekerden, drong dinsdag behalve Van Barneveld ook Davy Proosten door tot de beslissende fase. Dat viertal deed dat wel door de halve finales te bereiken.

In totaal strijden 640 spelers om 29 Tour-kaarten, onder wie zeventig Nederlanders. De PDC maakt in een later stadium bekend hoeveel Tour-kaarten er worden vergeven op de Europese Q-School. Naast Van Barneveld komt met Christian Kist nog een oud-wereldkampioen in actie in Niedernhausen.