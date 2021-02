Raymond van Barneveld is maandag bij zijn rentree als darter goed van start gegaan op Q-School in het Duitse Niedernhausen. De 53-jarige Hagenaar en vijfvoudig wereldkampioen won eenvoudig zijn eerste twee wedstrijden in de jacht op een Tourkaart van de PDC.

Van Barneveld was in de eerste ronde met 6-1 te sterk voor de Bosniër Adis Ljubijankic en in de tweede ronde met dezelfde cijfers van zijn landgenoot Leo Hendriks. Hij gooide gemiddeldes van achtereenvolgens 83,9 en 91,1 punten per drie pijlen. Over ongeveer een uur speelt hij zijn volgende partij, maar de tegenstander is nog onbekend.

De voorbereiding van Van Barneveld werd zondagmiddag ernstig verstoord doordat de gevel van zijn woning in Den Haag instortte. Er raakte daarbij niemand gewond, maar er was wel veel schade. Van Barneveld was zelf op dat moment al in Niedernhausen.

Van Barneveld doet mee aan de Europese Q-School en moet zich de komende dagen zien te plaatsen voor de finaleronde, die zondag begint. Hij dient daarvoor op een van de drie speeldagen de halve finales te bereiken of anders tot de beste 43 spelers te behoren van zijn groep 1A. Elke zege in een volledige ronde (zonder byes) levert een punt op voor het klassement.

Mocht Van Barneveld erin slagen om een Tourkaart te veroveren, dan keert hij terug als professioneel darter en mag hij weer meedoen aan alle Players Championships, waarop hij zich kan kwalificeren voor het WK. Hij nam ruim een jaar geleden afscheid met een roemloze uitschakeling in de eerste ronde van het WK, maar kondigde in september alweer zijn comeback aan.

Er strijden in totaal 640 spelers om 29 Tourkaarten, onder wie bijna veertig Nederlanders. De PDC maakt in een later stadium bekend hoeveel Tourkaarten er worden vergeven op de Europese Q-School. Naast Van Barneveld komt met Christian Kist nog een voormalig wereldkampioen in actie in Niedernhausen.