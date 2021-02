Raymond van Barneveld heeft maandag bij zijn rentree als darter goede zaken gedaan op de openingsdag van Q-School in het Duitse Niedernhausen. De 53-jarige Hagenaar en vijfvoudig wereldkampioen leed in de jacht op een Tourkaart van de PDC en daarmee een terugkeer als prof wel een zure nederlaag.

Van Barneveld verloor in de vierde ronde (achtste finales) met 5-6 van de Kroaat Pero Ljubic. Hij kwam in eerste instantie nog wel knap terug van een 3-5-achterstand (5-5), maar miste in de zenuwslopende elfde en beslissende leg twee matchdarts, waarna Ljubic uiteindelijk zijn zenuwen onder bedwang wist te houden.

'Barney' kon echter terugkijken op een mooie middag. Hij won in de eerste drie rondes van achtereenvolgens de Bosniër Adis Ljubijankic (6-1) en zijn landgenoten Leo Hendriks (6-1) en Gillian Koehoorn (6-0). Dat deed hij met keurige gemiddeldes van respectievelijk 83,9, 91,1 en 100,2 en ook tegen Ljubic haalde hij met 91,1 geen slecht niveau.

Van Barneveld had twee zeges meer moeten boeken en de halve finales moeten bereiken om meteen al na de eerste dag verzekerd te van de finaleronde van Q-School, die zondag van start gaat. Hij heeft in de komende twee dagen nog twee kansen om dat te bewerkstelligen. De halvefinalisten in de eerste ronde plaatsen zich rechtstreeks voor de finaleronde.

Dankzij zijn plek bij de laatste zestien op maandag is Van Barneveld daar echter voorlopig niet afhankelijk van. Ook de beste 43 spelers van zijn groep 1A kwalificeren zich namelijk voor de finaleronde. Elke zege in een volledige ronde (zonder byes) levert een punt op voor het klassement. Van Barneveld heeft er tot dusver twee.

Gevel van woning Van Barneveld ingestort

De voorbereiding van Van Barneveld werd zondagmiddag ernstig verstoord doordat de gevel van zijn woning in Den Haag instortte. Er raakte daarbij niemand gewond, maar er was wel veel schade. Van Barneveld was zelf op dat moment al in Niedernhausen.

Als Van Barneveld erin slaagt om een Tourkaart te veroveren, dan mag hij weer meedoen aan alle Players Championships, waarop hij zich kan plaatsen voor het WK. Hij nam ruim een jaar geleden afscheid, maar kondigde in september alweer zijn comeback aan.

Er drongen maandag drie Nederlanders door naar de finaleronde. Michael Plooy, Lorenzo Pronk en Richard Veenstra haalden allen de kwartfinales en dat gold ook voor de Tsjech Adam Gawlas, die in tegenstelling tot Van Barneveld wel afrekende met Ljubic (6-1).

In totaal strijden er 640 spelers om 29 Tourkaarten, onder wie zeventig Nederlanders. De PDC maakt in een later stadium bekend hoeveel Tourkaarten er worden vergeven op de Europese Q-School. Naast Van Barneveld komt met Christian Kist nog een voormalig wereldkampioen in actie in Niedernhausen.