Ruim een jaar nadat Raymond van Barneveld op pijnlijke wijze afscheid nam van het darts aast hij op een terugkeer. De 53-jarige Hagenaar en vijfvoudig wereldkampioen maakt maandag zijn rentree op Q-School, waarop hij jaagt op een Tourkaart van de PDC. "Normaal was het altijd: Raymonds wil is wet. Maar hij denkt nu vooral met anderen mee."

In september liep Van Barneveld samen met zijn vriendin Julia door de H&M in Den Haag toen hij zijn voormalige coach Iwe Kuitert tegenkwam. De twee hadden elkaar al een tijdje niet gezien en Kuitert stelde voor om ergens anders in de stad een kop koffie te drinken.

Kuitert merkte al snel op dat Van Barneveld het darts miste en vond het dan ook tijd voor een comeback. Van Barneveld ging niet veel later zonder dat Kuitert ervan afwist om de tafel met zijn oud-manager Ben de Kok en al snel werd zijn rentree aangekondigd.

Van Barneveld werd onderdeel van Team Bengi en begon in oktober te trainen met Jeffrey de Zwaan, de nummer 22 van de wereld. Kuitert werd weer zijn coach en De Kok zijn manager.

Maar wel onder één voorwaarde: dat Van Barneveld stopte met alle negativiteit. Of zoals De Kok het zei: "Als hij van die superslechte en irritante interviews geeft met dat eeuwige gezeik over zijn diabetes, het vele reizen en dat hij dood wil, dan is dat de dag dat ik er meteen mee stop om hem te helpen."

Volgens Kuitert is daar vooralsnog totaal geen sprake van. "Raymond is veel positiever ten opzichte van voorgaande jaren. Hij heeft de liefde voor het spel teruggevonden."

'Heb hem nog geen enkele keer schop onder kont hoeven geven'

"Hij is nooit echt een trainingsbeest geweest," vervolgt Kuitert, "maar hij staat sinds oktober vrijwel elke dag om 9.00 uur voor het dartbord om te gaan trainen en dan gaat hij door tot 15.30 uur. Hij slaat nooit een keer over. Ik heb hem nog geen enkele keer een schop onder de kont hoeven geven. Hij straalt in alles uit dat hij ontzettend graag wil."

De Zwaan beaamt dat. "Ik heb Raymond natuurlijk in zijn 'slechte' jaren van dichtbij meegemaakt op de Tour en als je dat vergelijkt met vandaag de dag, dan is dat een wereld van verschil. Normaal was het altijd zijn wil is wet, maar hij denkt nu vooral met anderen mee. Natuurlijk had ik wat twijfels toen er aan mij werd gevraagd of ik met hem wilde trainen, maar dat is me reuze meegevallen. De negatieve sfeer die hij altijd om zich heen had is compleet verdwenen."

Raymond van Barneveld traint in zijn kantoor in Den Haag. Raymond van Barneveld traint in zijn kantoor in Den Haag. Foto: ANP

De Zwaan: 'Die ouwe kan het nog wel'

Van Barneveld en De Zwaan trainen vijf keer per week samen: drie keer op het kantoor van Van Barneveld en twee keer in het bedrijfspand van Bengi in Spijkenisse. In oktober waren ze ook drie keer per week in de sportschool te vinden, maar door de coronacrisis hield dat op en gaan ze tegenwoordig wandelen of hardlopen.

"De coronamaatregelen hebben het ons niet makkelijk gemaakt, maar Raymond staat er goed voor", aldus Kuitert. "Hij staat hoge kwaliteit te gooien, daar mankeert niet veel aan. Ze zeggen dat talent nooit vergaat en Raymond beschikt over megaveel talent. Het is zonde dat hij zo is afgezakt, dat was nergens voor nodig geweest."

De Zwaan: "Ik zie Raymond nog vaker dan mijn vriendin. En ik zal eerlijk zijn: ik krijg af en toe gewoon een pak slaag van hem. Er zijn dagen dat ik zelf ook 100 gemiddeld sta te gooien, maar dan nog niet eens een kans op een dubbel krijg. Die ouwe kan het nog wel. De jongens op Q-School kunnen hun borst natmaken."

Van Barneveld komt van maandag tot en met woensdag in actie in de eerste ronde van Q-School. Hij moet zich dan plaatsen voor de finaleronde die zondag van start gaat. Mocht hij erin slagen om een Tourkaart te veroveren, dan mag hij weer meedoen aan alle Players Championships en daarop kan hij zich dan kwalificeren voor het WK.

"Dat is een realistisch doel", vertelt Kuitert. "Aan het winnen van majors denken we nu nog helemaal niet. Hij staat straks op de 128e plaats op de wereldranglijst en om überhaupt mee te mogen doen aan de majors, moet hij in de top 32 terechtkomen. Dat is nog een erg lange weg, dus laten we maar niet op de zaken vooruitlopen. Eerst kijken hoe het gaat op de Pro Tour."