Raymond van Barneveld maakt maandag zijn rentree in het darts. De 53-jarige Hagenaar en vijfvoudig wereldkampioen jaagt op Q-School op een Tourkaart van de PDC, waarmee hij definitief zou terugkeren als professioneel darter. Een overzicht van wat hij moet doen om in aanmerking te komen voor een Tourkaart.

Van Barneveld kondigde in september zijn comeback aan, negen maanden na zijn afscheid op het WK, waar hij roemloos in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Doordat hij niet koos voor een sabbatical en zijn Tourkaart inleverde, moet hij meedoen aan Q-School om weer een profstatus te kunnen bemachtigen. Spelers die in het bezit zijn van een Tourkaart mogen deelnemen aan alle Players Championships en het UK Open. Bij goede prestaties op die toernooien gloort er zelfs een ticket voor de majors.

De opzet van Q-School is dit jaar gewijzigd. Het enige wat onveranderd is gebleven, is dat er in het Duitse Niedernhausen een Q-School is voor spelers die woonachtig zijn in Europa en in het Engelse Milton Keynes een voor spelers uit Groot-Brittannië. In totaal strijden er van maandag tot en met volgende week woensdag 640 spelers om 29 Tourkaarten. Aangezien er op de Britse Q-School meer spelers in actie komen dan op de Europese (264 om 376) vallen er in Milton Keynes meer Tourkaarten te verdienen. De exacte verdeling is nog onbekend.

Van Barneveld maakt zijn opwachting op de Europese Q-School. Er wordt eerst een eerste ronde en daarna een finaleronde afgewerkt. De eerste ronde is opgedeeld in twee groepen. Van Barneveld zit in groep 1A, bestaande uit 124 spelers. Hij verschijnt van maandag tot en met woensdag (de starttijd is 12.00 uur) aan de oche en kan zich op twee manieren plaatsen voor de finaleronde. Door op een van de drie speeldagen de halve finales te bereiken, of door tot de beste 43 spelers te behoren van zijn groep. Elke zege in een volledige ronde (zonder byes) levert een punt op voor het klassement.

Finaleronde gaat zondag van start

Uit de groep van Van Barneveld gaan dus 55 spelers door naar de finaleronde. Hetzelfde geldt voor groep 1B, waar de spelers van donderdag tot en met zaterdag aan de beurt zijn. De eerste ronde levert 110 spelers op voor de finaleronde. Daar komen nog achttien spelers bij die zich automatisch hebben gekwalificeerd voor de finaleronde, omdat zij vorig jaar nog een Tourkaart hadden of in de top zestien van de Challenge Tour of Development Tour Order of Merit zijn geëindigd.

De finaleronde bestaat zodoende uit 128 spelers. Zij spelen van zondag tot en met woensdag elke dag een toernooi. De dagwinnaars veroveren een Tourkaart, net als de hoogstgeplaatsten in het klassement. De PDC doet pas in een later stadium mededelingen over dat aantal, maar vorig jaar kreeg de top zeven een Tourkaart en was veertien punten (veertien overwinningen in een volledige ronde) voldoende. Dat komt ongeveer neer op vier kwartfinaleplaatsen.

Mocht Van Barneveld er niet in slagen om een Tourkaart te pakken, dan houdt het niet helemaal voor hem op. Hij kan zich in dat geval inschrijven voor de College Tour. De nummer één op die Order of Merit verzekert zich van het WK, de top twee verschaft zichzelf een Tourkaart en de top acht een startbewijs voor het UK Open van volgend jaar. Naast Van Barneveld geven bijna veertig Nederlanders acte de présence op Q-School, onder wie enkelvoudig wereldkampioen Christian Kist.