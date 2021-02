Raymond van Barneveld kijkt reikhalzend uit naar zijn rentree in het darts. De 53-jarige Hagenaar en vijfvoudig wereldkampioen komt vanaf maandag in actie op Q-School en hoopt daar een Tourkaart van de PDC te veroveren, waarmee hij definitief terug zou keren als professioneel darter.

"De voorbereiding is heel goed gegaan", zegt Van Barneveld. "Ik heb elke week vijf keer getraind met Jeffrey de Zwaan, drie keer op mijn kantoor in Den Haag en twee keer bij onze sponsor Bengi in Spijkenisse. We hebben grote stappen gemaakt. Het enige probleem is alleen dat je niet weet waar je staat. Ik heb het aardig goed gedaan tegen Jeffrey, maar je hebt geen idee wat het niveau is van de andere spelers op Q-School"

Van Barneveld maakt van maandag tot en met woensdag zijn opwachting in de eerste ronde van de Europese Q-School in het Duitse Niedernhausen. Om zich te kwalificeren voor de finaleronde, die van volgende week zondag tot en met woensdag wordt gespeeld, moet hij op een van de drie speeldagen de halve finales bereiken of tot de beste 43 spelers behoren van zijn groep.

"Ik heb mezelf het afgelopen jaar doelen gesteld en de eerste is om een Tourkaart te pakken. Als dat lukt, dan kan ik me focussen op de Pro Tour en hopelijk plaatsing afdwingen voor het WK. Elk ander ding wat daarbij komt is een bonus. Het belangrijkste is dat ik niemand ga onderschatten op Q-School. Neem José de Sousa en Krzysztof Ratajski. Ook zij zijn daar begonnen en staan nu in de top zestien op de wereldranglijst."

Raymond van Barneveld druipt af na zijn roemloze uitschakeling op het WK van 2020. Raymond van Barneveld druipt af na zijn roemloze uitschakeling op het WK van 2020. Foto: Pro Shots

'Ik realiseerde me niet dat ik de beste baan ter wereld had'

Van Barneveld besloot al in november 2018 om na het WK van 2020 te stoppen met darts. Er volgde een kwelling, waarin hij zowel op sportief als op privégebied de ene na de andere tegenslag kreeg te verwerken. Na de roemloze uitschakeling in de eerste ronde van het WK 2020 riep hij zelfs dat hij walgde van zichzelf en het leven geen zin meer had.

"Het afgelopen jaar was een goed leerproces voor mij", zegt Van Barneveld. "Ik heb filmpjes van mezelf op YouTube teruggekeken en dacht: wow, dat was een fantastisch leven. Ik was zeventien jaar toen ik begon met darten en had vele dromen. Maar de laatste twee, drie jaar had ik geen dromen meer en ging ik naar toernooien alsof het een dagelijkse bezigheid was. Ik realiseerde me niet dat ik de beste baan ter wereld had."

Van Barneveld kondigde in september zijn comeback aan. Doordat hij niet koos voor een sabbatical en zijn Tourkaart inleverde, moet hij deelnemen aan Q-School om weer in aanmerking te kunnen komen voor een profstatus. Mocht hij geen Tourkaart weten te bemachtigen, dan kan hij ervoor kiezen om zich in te schrijven voor de Challenge Tour, waarop hij zich dan alsnog kan verzekeren van WK-deelname.

Van Barneveld: "Ik start vanaf nul dus ik heb niets te verliezen. Ik heb nog altijd de kwaliteiten om weer in de top zestien, misschien wel top acht van de wereld terecht te komen, maar ik wil mezelf niet te veel pushen. Het is niet realistisch om te denken dat ik wereldkampioen ga worden of een major ga winnen, maar wel dat ik goed ga spelen op het hoogste podium en mezelf, familie en vrienden de beste 'RVB' geef die ze zich zullen herinneren."