Jonny Clayton heeft zondagavond de titel op The Masters veroverd. De Welshman was in de finale in Milton Keynes met 11-8 te sterk voor Mervyn King en verzekerde zich dankzij zijn toernooizege van het laatste Premier League-ticket.

De 46-jarige Clayton kwam tegen de acht jaar oudere King weliswaar al snel een break achter, maar herstelde het evenwicht snel en liep dankzij zes gewonnen legs op rij uit naar 9-5. Die voorsprong gaf hij in het vervolg niet meer weg.

Voor Clayton betekende de eindzege in Milton Keynes zijn eerste majortitel. 'The Ferret', die achttiende staat op de wereldranglijst, haalde in 2017 wel al eens de eindstrijd van de Players Championship Finals en reikte vorig jaar tot de laatste vier op zowel de UK Open als het EK.

Eerder op de dag rekende Clayton bij de laatste vier af met Peter Wright (11-10). King was in de andere halve finale met dezelfde cijfers te sterk voor regerend wereldkampioen Gerwyn Price.

Clayton was zaterdag in de tweede ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Michael van Gerwen. Een jaar eerder had hij de Brabander, die The Masters vijf keer op zijn naam heeft geschreven, ook al naar huis gestuurd.

Clayton maakt zijn debuut in de Premier League. Eerder verzekerden Price, Van Gerwen, Wright, Rob Cross, Nathan Aspinall, Gary Anderson, Dimitri Van den Bergh, Glen Durrant en José de Sousa zich al van deelname. Het is nog onbekend wanneer de competitie van start gaat.