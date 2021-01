Michael van Gerwen is zaterdag voor het tweede jaar op rij vroegtijdig uitgeschakeld op The Masters. De Nederlander verloor in Milton Keynes in de tweede ronde nipt van Jonny Clayton: 9-10.

De 31-jarige Van Gerwen, die op het afgelopen WK in de kwartfinales werd uitgeschakeld, verloor vorig jaar op The Masters al in de eerste ronde van de 46-jarige Engelsman (6-10) en liet zich nu opnieuw verrassen. De Brabander had het toernooi van 2015 tot en met 2019 nog vijf keer op rij gewonnen.

Van Gerwen kende een slechte start en werd direct gebroken, waardoor Clayton uitliep naar een 0-3-voorsprong. Het lukte de voormalig nummer een van de wereld niet om terug te breken en Clayton hield de marge lang vast. Van Gerwen wist Clayton bij 7-9 wel te breken en kwam langszij, maar de laatste leg - die Clayton mocht beginnen - ging naar de Engelsman.

Gerwyn Price en titelverdediger Peter Wright plaatsten zich wel voor de laatste acht. Price, die voor het eerst in actie kwam als wereldkampioen en nummer een van de wereld, was veel te sterk voor Joe Cullen: 10-3. Wright versloeg in een kraker Simon Whitlock met 10-8.

Ook Merwyn King (10-5 tegen Rob Cross), James Wade (10-4 tegen Chris Dobey), Nathan Aspinall (10-9 tegen Mensur Suljovic), Dave Chisnall (10-9 tegen Daryl Gurney) en Adrian Lewis (10-8 tegen Gary Anderson) pakten een ticket voor de kwartfinales, die zondag worden gespeeld.

Naast Van Gerwen was Jeffrey de Zwaan de andere Nederlander die mee mocht doen aan The Masters. De Zuid-Hollander, die zelfs debuteerde in Milton Keynes, verloor vrijdag in de eerste ronde met 6-5 van Gurney.