Jeffrey de Zwaan is er vrijdag niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde van The Masters in Milton Keynes. De Zuid-Hollander liet de kans liggen om voor een verrassing te zorgen tegen Daryl Gurney: 5-6.

De Zwaan leek aanvankelijk op een harde nederlaag af te stevenen tegen Gurney, die elf plekken hoger dan hem staat op de wereldranglijst (22 om 11). Hij kwam mede doordat hij zes pijlen miste in de tweede leg op een 0-3-achterstand, maar daarna bracht hij de stand in evenwicht (3-3).

De Leidschendammer was vervolgens zelfs in het voordeel doordat hij de eveneens slordige Gurney brak bij 3-3 en 4-4 en 'alleen' maar zijn eigen legs naar zich toe hoefde te trekken voor de winst, maar hij liet zich tot twee keer toe meteen terugbreken en moest zijn meerdere erkennen in de beslissende elfde leg.

De Zwaan mocht zijn debuut maken op The Masters doordat het deelnemersveld voor het eerst werd uitgebreid van de top 16 naar de top 24 van de zogenoemde Order of Merit. De PDC heeft dat voornamelijk gedaan omdat er nog één ticket te vergeven valt voor de Premier League of Darts.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de laatste pijlen van de wedstrijd tussen Daryl Gurney en Jeffrey de Zwaan te bekijken.

Van Gerwen heeft bye in eerste ronde

Michael van Gerwen is de enige andere Nederlandse deelnemer op The Masters. De Brabander, die recordhouder is met vijf titels, heeft als top acht-speler een bye in de eerste ronde en neemt het zaterdagavond in de tweede ronde op tegen Jonny Clayton, van wie hij vorig jaar verloor in de eerste ronde.

Er waren vrijdag direct veel verrassingen op de openingsdag van The Masters. Zo werd Michael Smith, die vorig jaar de finale bereikte en daarin na een thriller onderuitging tegen Peter Wright, ondanks het gooien van liefst twee 170-finishes uitgeschakeld door Adrian Lewis: 5-6.

Verder waren er zeges voor Mensur Suljovic (6-3 tegen Ian White), Mervyn King (6-1 tegen Glen Durrant), Chris Dobey (6-2 tegen Dimitri Van den Bergh), Simon Whitlock (6-2 tegen Krzysztof Ratajski) en Clayton (6-5 tegen De Sousa). Later op vrijdag staat nog Joe Cullen-Stephen Bunting op het programma.