Michael van Gerwen maakt zich niet al te druk om het kwijtraken van zijn nummer één-positie op de wereldranglijst. De 31-jarige Brabander heeft er vertrouwen in dat hij die plek dit seizoen, dat vrijdag begint met The Masters, al herovert.

Van Gerwen was liefst zeven jaar de koploper op de zogenoemde Order of Merit, die is gebaseerd op het verdiende prijzengeld over een periode van twee jaar. Hij werd begin deze maand naar de tweede plaats verstoten door Gerwyn Price, die wereldkampioen werd, terwijl Van Gerwen zelf werd uitgeschakeld in de kwartfinales.

"Het is niet leuk om niet meer de nummer één te zijn, maar als iemand het op dit moment verdient, dan is het Price. Hij speelt heel goed, maar ik denk dat ik weer snel de nummer één ben als ik mijn topvorm weer haal. Dat gaat me vroeg of laat zeker lukken. Kop omhoog. Ik kom terug, geen zorgen", zegt Van Gerwen.

"Misschien gaat dit me helpen om de honger terug te krijgen. Je hebt altijd nieuwe uitdagingen nodig en dit is een mooie. Sommige mensen vergeten dat ik al heel lang actief ben op de Tour, dat kan soms ten koste gaan van de scherpte. Maar ik voel me goed, relaxed, dus ik ben ervan overtuigd dat ik weer schade kan aanrichten."

Van Gerwen gaat met nieuwe pijlen gooien

Van Gerwen verloor op het WK kansloos met 0-5 van een ontketende Dave Chisnall. Het was voor hem een passend einde van een moeizaam jaar. Hij won voor zijn doen 'slechts' twee majors (het UK Open en de Players Championship Finals) en haalde bijvoorbeeld voor het eerst niet de play-offs van de Premier League of Darts.

"Het ging niet zoals het had moeten gaan, maar ik speelde in de laatste maanden van het jaar erg goed en draaide ook een aardig WK. Ik had alleen de pech dat Chisnall de wedstrijd van zijn leven gooide en dat gold eigenlijk voor al mijn tegenstanders. Dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. Soms moet je het accepteren, maar je moet het niet blíjven accepteren. Je moet hard werken en als je dat doet, dan bereik je je doelen."

Van Gerwen gebruikte de wedstrijdloze weken na het WK om een bezoek te brengen aan de fabriek van zijn pijlensponsor Winmau in Wales. Hij verliet precies een jaar geleden XQ Max en stapte daarmee voor het eerst in zijn carrière over naar een andere fabrikant. Hij miste aanvankelijk het goede gevoel en besloot daarom in september terug te keren naar zijn oude pijlen, maar gaat op The Masters toch weer met nieuwe pijlen gooien.

"Ik kan met elke dart gooien, maar je moet vertrouwen hebben in het materiaal. Ik bewaar zulke goede herinneringen aan mijn oude pijlen, maar stilaan zijn ze versleten en wordt het dus tijd om iets nieuws te proberen. Ik zat vorig jaar in dezelfde situatie, maar aan het begin van de coronacrisis heb ik niet zoveel getraind. Dat pakte niet in mijn voordeel uit en dat was mijn eigen fout. Ik moet zorgen dat me dat niet opnieuw overkomt."

Van Gerwen heeft een bye voor de eerste ronde op The Masters, die achter gesloten deuren wordt afgewerkt in Milton Keynes. Hij treft zaterdag in de tweede ronde José de Sousa of Jonny Clayton, die hem vorig jaar verraste in de eerste ronde. Het format van The Masters is dit jaar gewijzigd. Niet de top 16, maar de top 24 op de Order of Merit doet mee. Van Gerwen pakte de titel vijf keer op rij, van 2015 tot en met 2019.