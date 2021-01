Michael van Gerwen is maandag door de PDC voor het eerst in zes jaar niet uitgeroepen tot de beste darter van het jaar. De Brabander zag die prijs op het digitale PDC-gala naar de kersverse wereldkampioen Gerwyn Price gaan.

Van Gerwen werd in 2013 en van 2015 tot en met 2019 verkozen tot speler van het jaar. Hij beleefde een moeizaam laatste jaar. Hij won twee majors (UK Open en Players Championship Finals) en werd op het WK in de kwartfinales uitgeschakeld.

Price pakte voor de eerste keer de bijbehorende trofee voor speler van het jaar. Hij versloeg in de finale van het WK Gary Anderson (7-3) en veroverde daarnaast de titel op de World Series of Darts Finals, World Grand Prix en World Cup of Darts.

De Welshman nam door de wereldtitel de nummer één-positie op de wereldranglijst over van Van Gerwen, die zeven jaar lang de koploper was op de zogenoemde Order of Merit en daarop nu terug te vinden is op de tweede plaats.

Price grote winnaar op PDC-gala

Price was de grote winnaar op het PDC-gala, dat door de coronamaatregelen in aangepaste vorm werd gehouden. Hij werd ook door de fans en de spelersvakbond PDPA uitgeroepen tot speler van het jaar en tot de beste speler op de vloer.

Dave Chisnall kreeg de prijs voor beste televisieprestatie van het jaar dankzij zijn verbluffende 5-0-zege op Van Gerwen op het WK. De Engelsman maakte toen indruk met een gemiddelde van 107 punten per drie pijlen.

De prijs voor nieuwkomer van het jaar ging naar de Australiër Damon Heta en die voor beste jongeling naar de Engelsman Callan Rydz. PDC-voorzitter Barry Hearn werd opgenomen in de Hall of Fame van zijn eigen dartsbond.

Het nieuwe dartsseizoen gaat vrijdag van start met The Masters, achter gesloten deuren in Milton Keynes. Van Gerwen en Jeffrey de Zwaan zijn de enige Nederlandse deelnemers. Peter Wright is de titelverdediger.