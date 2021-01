Jeffrey de Zwaan doet aan het einde van deze maand mee aan The Masters, het eerste grote dartstoernooi na het WK. De PDC heeft dinsdag acht extra deelnemers bekendgemaakt.

De 24-jarige De Zwaan, die op het WK al in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Ryan Searle, neemt het in zijn eersterondepartij op tegen Daryl Gurney. Michael van Gerwen, de enige andere Nederlander op het toernooi in Milton Keynes, heeft in de eerste ronde een bye en treft daarna Jose de Sousa of Jonny Clayton.

Regerend wereldkampioen Gerwyn Price neemt het in de tweede ronde op tegen Joe Cullen of Stephen Bunting. Titelverdediger Peter Wright komt in actie tegen Krzysztof Ratajski of Simon Whitlock.

Voor verschillende deelnemers is The Masters een extra belangrijk toernooi. Dartsbond PDC heeft nog één Premier League-ticket te vergeven. Dave Chisnall, Gurney en Michael Smith zijn daarvoor in de race, maar door de extra bezetting mogen ook onder anderen Cullen, Bunting en Whitlock nog op deelname aan de prestigieuze dartscompetitie hopen.

Van Gerwen, Price, De Sousa, Wright, Glen Durrant, verliezend WK-finalist Gary Anderson, Rob Cross, Nathan Aspinall en Dimitri Van den Bergh zijn al verzekerd van een Premier League-ticket.

The Masters is traditioneel het eerste grote toernooi van het dartsseizoen. Wright pakte vorig jaar de titel door Smith in de finale met 11-10 te verslaan. Van Gerwen werd in de eerste ronde uitgeschakeld door Clayton.