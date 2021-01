Michael van Gerwen is zondag na zeven jaar zijn nummer één-positie op de wereldranglijst kwijtgeraakt. De Brabander zag Gerwyn Price de koppositie overnemen doordat de Welshman voor het eerst wereldkampioen werd in Londen.

Price was voorafgaand aan het WK de nummer drie van de wereld en moest wereldkampioen worden om de eerste plaats op de Order of Merit, die gebaseerd is op het verdiende prijzengeld over een periode van twee jaar, over te nemen van Van Gerwen. Dat lukte hem doordat hij in de finale met 7-3 won van Gary Anderson.

Van Gerwen, die werd uitgeschakeld in de kwartfinales, zakt naar de tweede plaats op de Order of Merit. Peter Wright, die in de derde ronde strandde, daalt van de tweede naar de derde plaats. De uittredend wereldkampioen kwam ook in aanmerking voor de nummer één-positie, maar daarvoor moest hij minimaal hetzelfde presteren als Van Gerwen.

Al sinds 1 januari 2014 was Van Gerwen de nummer één van de wereld. De drievoudig wereldkampioen nam die plek destijds dankzij zijn eerste wereldtitel over van Phil Taylor. Hij verbeterde in oktober 2019 het record van de legendarische oud-darter, die zestien keer wereldkampioen werd, door 69 maanden op rij de ranglijst aan te voeren.

Top 10 Order of Merit 1. Gerwyn Price - 1.317.500 pond (= 1.471.158 euro)

2. Michael van Gerwen - 1.044.750 pond

3. Peter Wright - 1.021.000 pond

4. Rob Cross - 516.000 pond

5. Nathan Aspinall - 457.750 pond

6. Dave Chisnall - 440.750 pond

7. James Wade - 432.500 pond

8. Gary Anderson - 421.250 pond

9. Michael Smith - 416.750 pond

10. Dimitri Van den Bergh - 387.750 pond

Van Gerwen verliest veel prijzengeld door uitschakeling

Van Gerwen verdedigde voorafgaand aan dit WK een voorsprong van 500.000 pond (bijna 560.000 euro) op Wright en ruim 650.000 pond (zo'n 725.000 euro) op Price. Twee jaar geleden werd Van Gerwen wereldkampioen, waardoor hij nu veel prijzengeld verliest op de Order of Merit, terwijl Price in 2019 niet verder kwam dan de tweede ronde en veel winst boekt. Hij verdiende met zijn wereldtitel 500.000 pond.

Anderson klimt van de dertiende naar de achtste plaats op de Order of Merit. De tweevoudig wereldkampioen passeert Glen Durrant, Ian White, Daryl Gurney, Dimitri Van den Bergh en Michael Smith. Bij de wereldtitel was hij zelfs naar de vierde plaats geklommen. Die bleef echter in het bezit van Rob Cross.

Dirk van Duijvenbode is de Nederlander die dit WK de grootste sprong maakt op de Order of Merit. De Zuid-Hollander gaat dankzij zijn kwartfinaleplaats van de 43e naar de 32e plaats. Jeffrey de Zwaan (22), Danny Noppert (25), Jermaine Wattimena (26) en Vincent van der Voort (28) zijn ook nog terug te vinden in de top 32.