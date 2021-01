Michael van Gerwen doet dit jaar als enige Nederlander mee aan de Premier League of Darts. De PDC stopt na twee jaar met het uitnodigen van challengers en hoopt dat het toernooi rond Pasen kan beginnen, zo werd zondag bekend na afloop van de WK-finale tussen Gerwyn Price en Gary Anderson (7-3).

Naast Van Gerwen maken titelverdediger Glen Durrant, Price, Anderson, Peter Wright, Rob Cross, Nathan Aspinall, Dimitri Van den Bergh en José de Sousa hun opwachting in de Premier League. De PDC geeft na The Masters van eind januari de naam van de tiende en laatste deelnemer prijs.

Van den Bergh, die al wel een keer in actie kwam als challenger, en De Sousa debuteren als vaste spelers in de Premier League. De Belg en de Portugees wonnen in het afgelopen jaar met respectievelijk de World Matchplay en de Grand Slam of Darts een major.

De PDC voerde twee jaar geleden het challengerconcept in omdat Anderson op het laatste moment afhaakte vanwege een blessure. Elke speelronde kreeg een lokale speler, zoals Jeffrey de Zwaan in Rotterdam, de kans. Dat was in het eerste jaar een succes, maar verloor vorig jaar een beetje de glans.

Glen Durrant poseert met de trofee van de Premier League of Darts. Glen Durrant poseert met de trofee van de Premier League of Darts. Foto: ANP

PDC hoopt op start Premier League rond Pasen

Het is nog onduidelijk wanneer de Premier League van start gaat. Doorgaans is de openingsspeelronde in februari, maar dat is door de coronasituatie in Groot-Brittannië niet haalbaar. De PDC hoopt dat er bij het begin van het evenement, dat normaal gesproken zestien weken in beslag neemt, publiek welkom is en mikt op de start rond Pasen.

Van Gerwen is de succesvolste Nederlander in de geschiedenis van de Premier League, die sinds 2005 bestaat. De Brabander, die op het WK in de kwartfinales werd uitgeschakeld en zijn nummer één-positie op de wereldranglijst na zeven jaar kwijtraakte aan Price, won de Premier League vijf keer in acht deelnames (2013 en 2016 tot en met 2019).

Phil Taylor is recordhouder met zes titels (2004 tot en met 2008, 2010 en 2012), maar kan dus dit jaar opnieuw worden geëvenaard door Van Gerwen. Andere winnaars van de Premier League zijn Anderson (2011 en 2015), Raymond van Barneveld (2014), James Wade (2009) en dus Durrant.